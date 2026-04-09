خاص
مفاوضات معلنة من إسرائيل وترقّب لموقف لبنان الرسمي
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-04-2026
|
16:13
بعد إعلان رئيس الحكومة
الإسرائيلية
بنيامين
نتنياهو
عن مفاوضات مباشرة مع
لبنان
،مدعوما من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أفاد مصدر متابع للمجريات الأمنية والسياسية، عبر "
لبنان24
"، بوجود تباين في الروايات. إذ تؤكد
إسرائيل
أنه لا وقف لإطلاق النار في لبنان، وان المفاوضات ستجري تحت النار، فيما يشدد مسؤولون لبنانيون على ضرورة هدنة موقتة تتيح المجال للحوار، مع إصرار على دور أميركي ضامن لأي اتفاق محتمل.
وفيما تتحدث صحف إسرائيلية عن انطلاق المحادثات الأسبوع المقبل في
واشنطن
، يقودها سفيرا البلدين بوساطة السفير الأميركي، يبرز في المقابل تحفّظ إسرائيلي معلن، إذ تشير التقديرات إلى عدم وجود توقعات كبيرة بنجاح هذه الجولة.
وبحسب معطيات غير رسمية، سيرسل لبنان وفداً دبلوماسياً محدوداً، في إشارة إلى رغبة في إبقاء المفاوضات ضمن إطار تقني بعيداً عن إعلان سياسي واسع قد يثير انقساماً داخلياً.
ويقول المصدر :"إن الدعوات الإسرائيلية تتقاطع مع الحذر اللبناني، ما يضع المفاوضات المرتقبة في دائرة الشكوك: هل تشكل بداية مسار جديد تنهي الحرب الدامية؟ أم مجرد محطة إضافية في سلسلة محادثات لم تُفضِ حتى الآن إلى استقرار دائم؟
وبعد تأكيد
وزارة الخارجية
الأميركية أنها ستستضيف الأسبوع المقبل اجتماعاً لمناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وفق ما نقلت وكالة
رويترز
، تبقى الأنظار متجهة إلى الموقف اللبناني الرسمي المرتقب إزاء الإعلان
الإسرائيلي
المدعوم أميركياً.
