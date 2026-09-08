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خاص

بالذكاء الاصطناعي...ترامب يرسم عالمه الخاص

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-09-2026 | 13:45
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بالذكاء الاصطناعي...ترامب يرسم عالمه الخاص
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خلف الطابع الهزلي الظاهر لصور الذكاء الاصطناعي التي يغمر بها ترامب حسابه، عبر "Truth Social"، تبرز رسائل عدة مقصودة، مصممة لتخاطب جمهورًا بعينه وتخدم سردية بعينها.
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 أولًا: هاجس العظمة الشخصية، صورة ترامب في تصنيف يضعه فوق لينكولن وواشنطن، أو وهو يسأل مرآته من هو الأعظم، ليست دعابة بريئة، فهي رسالة مباشرة لجمهوره: "أنا الأفضل في التاريخ الأميركي كله". هذا التكرار المستمر للتفوق المطلق يكشف عن حاجة نفسية وسياسية لبناء صورة الزعيم الذي لا يُضاهى.


 ثانيًا: لغة القوة والهيمنة الإقليمية. خرائط ضم كندا والمكسيك، والمطالبة بملكية القمر، ليست من الخيال، فهي امتداد بصري لسياسة ترامب الفعلية في فرض الهيمنة، من إعادة تسمية خليج المكسيك إلى تصعيد الحرب التجارية مع كندا.
 
 ثالثًا: المواجهة المباشرة مع الخصوم. صورة كارني الساقط على الجليد، أو الصراع مع "هالك هوجان"، تحوّل الخصومة السياسية إلى مباراة يفوز فيها ترامب دائمًا. حتى حاكمة نيو مكسيكو، حين ردّت بأن اسم ولايتها "ليس مطروحًا للنقاش"، لم تكن ترد على مزحة، بل على استفزاز مقصود.
 
 
 
 
 وربما الأهم، سهولة تصنيع الواقع البديل. حين تصبح خريطة أميركا الشمالية "المضمومة" بنفس واقعية أي خريطة رسمية، يتقلص الفارق بين ما هو حقيقي وما هو متخيّل، وهنا يكمن الخطر الحقيقي، ليس في الصورة نفسها، إنما في تطبيع فكرة أن الواقع قابل لإعادة الرسم بكبسة زر.
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان24"
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