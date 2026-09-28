لبنانية من أصول مغربيّة تدخل عالم الجمال.. مسابقة حافلة ولقب جديد

خاضَت الشابة اللبنانية من أصول مغربية سارة مجدرة تجربة جديدة في عالم مسابقات الجمال، بعدما شاركت في مسابقة "Miss Tourism Universe 2026" التي أُقيمت في لبنان خلال الأسبوع الماضي، وتوّجت خلالها بلقب "ملكة جمال العرب 2026 - Miss arab 2026"، وسط مشاركة شابات من دول عربية وآسيوية وأجنبية.
وفي حديث عبر "لبنان24"، قالت مجدرة إن هذه التجربة شكّلت منعطفاً أساسياً في حياتها، لافتة إلى أنها خاضت المسابقة باسم المغرب، مع تمسّكها في الوقت نفسه بلبنانيتها وبالعلاقة التي تجمعها بالبلدين.
وذكرت أن "لبنان بلد عزيز جداً على قلبي، والمغرب ولبنان بالنسبة إليّ بلدان قريبان مني"، مشيرة إلى أنها تهدي فوزها إلى البلدين معاً.
وتحدثت مجدرة عن رحلة طويلة خاضتها خلال المسابقة، تخللتها تحديات عديدة، معتبرة أن الفوز منحها اندفاعاً إضافياً لمواصلة مسيرتها، ولا سيما أنها تطمح إلى الجمع بين عالم الجمال والعمل الإنساني في خطواتها المقبلة.
وأكدت أن لبنان يحتل مكانة خاصة في قلبها، تماماً كما المغرب الذي تنتمي إليه بجذورها، مشددة على اعتزازها بالبلدين ورغبتها في تمثيلهما بصورة إيجابية خلال مسيرتها.
وختمت مجدرة بالتأكيد أن لبنان يجب أن يبقى مساحة للتلاقي ووجهة بارزة لمسابقات الجمال والفعاليات العربية والدولية، معتبرة أنه "كان وسيبقى منارة للشرق الأوسط"، ومعربة عن أملها في انتهاء الأزمات التي يمر بها، كي تستعيد بيروت وسائر المناطق اللبنانية ألقها وحضورها.