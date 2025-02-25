عادات بسيطة تمهد لجسمك صياماً مريحاً خلال شهر رمضان

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مع اقتراب بداية شهر رمضان المبارك ينصحك خبراء التغذية بتحضير الجسم لصيام ساعات النهار من خلال تغييرات بسيطة خلال الأيام التي تسبق بدء الصيام.وتهدف هذه التغييرات إلى تقليل آثار نقص الماء، وكذلك الأعراض الانسحابية للكافيين والتدخين، مثل الصداع.تعديلات بسيطة1. وتبدأ هذه التغييرات بتقليل تناول الطعام قليلاً خلال الأيام القليلة المتبقية من شهر شعبان، وكذلك عدد الوجبات إن أمكن.وبدلاً من تناول 3 وجبات رئيسية، ووجبات خفيفة، يُنصح بتناول وجبة إفطار مبكرة، وتأخير وجبة الغداء، وتبكير العشاء.2. ولتقليل الصداع الذي تسببه العادات الانسحابية المرتبطة بالكافيين، يُنصح بتقليل المشروبات التي تحتوي عليه، مثل القهوة والشاي.ويمكن البدء خلال الأيام التي تسبق بداية رمضان بشرب القهوة منزوعة الكافيين، أو الشاي المنقوع.3. كذلك، لا تتناول وجبات خفيفة قدر الإمكان خلال الأيام التي تسبق بداية رمضان، لتعتاد على ساعات الصيام الطويلة.4. كما يساعد تنظيم النوم قليلاً قبل بداية الشهر، لتتمكن من الاستيقاظ مبكراً للسحور، وذلك من خلال النوم المبكر.5. ومن المفيد التخطيط للوجبات التي ستتناولها في الأيام الأولى من شهر رمضان، وتسوق البقالة قبل بداية الشهر، للتأكد من الحصول على خيارات صحية.وينبغي تجنب الكربوهيدرات المكررة والأطعمة المقلية في اختيارات الطعام المناسبة لوجبات الإفطار والسحور، إلى جانب اختيار مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحساء الصحي.6. وبالنسبة للمدخنين، يُنصح بتقليل التدخين في الأيام التي تسبق الصوم.7. وإذا كان لدى الشخص مخاوف صحية، تنبغي استشارة الطبيب أو أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في الصيام.