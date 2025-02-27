الملكة كاميلا والملك تشارلز يعبئان التمر استعداداً لرمضان (فيديو)

في زيارة ملكية تحمل طابعاً إنسانياً واجتماعياً، قام الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بزيارة عدد من المجتمعات في لندن يوم 26 فبراير، وذلك قبيل بدء شهر رمضان المبارك، وتضمنت جولتهما التوقف عند مطعم Darjeeling Express، الذي أسسته الطاهية الشهيرة أسما خان، حيث شاركا في إعداد الصناديق الغذائية الخاصة بالتبرعات.



أحد أبرز محطات الزيارة كان جلوس الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى جانب أسما خان للمساعدة في تعبئة التمر، وهو مكون أساسي في وجبات الإفطار الرمضانية، حيث يتم تناوله عند غروب الشمس لكسر الصيام.



وقد أبدى الملك تشارلز، البالغ من العمر 76 عاماً، حماسة كبيرة أثناء العمل، مما دفع الطاهية أسما خان إلى التعليق بدهشة: "لم أدرك أن الملك سيكون بهذه السرعة!"، الأمر الذي جعل الملك ينفجر ضاحكاً.

الملك تشارلز والملكة كاميلا يقومان بتعبئة التمر في أكياس لتقديمها مع وجبات الإفطار في شهر رمضان



• قاموا بزيارة لمطعم دارجيلينج إكسبرس الذي يخصص جهوده لطهي وجبات خيرية طوال الشهر الفضيل



• التقيا بالموظفين وعدد من النساء المسلمات البارزات في بريطانيا pic.twitter.com/eGrKhK6uzx — كويت نيوز (@KuwaitNews) February 26, 2025

Advertisement

وأضافت خان، ممازحة الحضور: "لم أدرك أنكما ثنائي سريع جداً!"، وسط ضحكات الملكة كاميلا والفريق المتطوع. ويبدو أن الملك تشارلز قد أخذ المهمة على محمل الجد، حيث واصل التعبئة بوتيرة مذهلة، بينما أشادت خان بمهاراته قائلة: "أنت تعبئ التمر أسرع مما أستطيع إغلاق العلب!".بعد الانتهاء من تعبئة التمر، انتقل الملك والملكة إلى المطبخ، حيث شاركا رئيسة الطهاة آشا برادان في إعداد صناديق البرياني المخصصة للتبرع لجمعية Doorstep، التي تدعم العائلات المحتاجة إلى سكن دائم.وفي مشهد طريف آخر، بدا أن الملك تشارلز قد انشغل بالدردشة مع الضيوف وابتعد قليلاً عن العمل، مما دفع الملكة كاميلا إلى التعليق بروح مرحة: "أعتقد أن زوجي من المفترض أن يكون منشغلاً بهذا العمل، أيها السادة، نحن ننتظر!"، الأمر الذي أثار ضحك جميع الحاضرين، قبل أن يعود الملك ليكمل مهمته.بعد انتهاء زيارتهما إلى المطعم الهندي، واصلا الملك والملكة جولتهما بزيارة مطعم "مطبخ عماد السوري"، حيث التقيا بأفراد من الجالية السورية في بريطانيا.كان في استقبالهما الطاهي السوري عماد الدين العرناب، الذي فقد ثلاثة مطاعم في دمشق قبل أن يصل إلى المملكة المتحدة كلاجئ عام 2015، حاملاً معه مجرد 15 دولارا، واليوم، أصبح مطعمه واحداً من أشهر المطاعم السورية في لندن، حيث يقدم أطباقاً تعكس تراثه العريق.كان اللقاء مليئاً بالمشاعر، حيث التقى الملك بأفراد الجالية السورية، ومن بينهم المخرج الحائز على جائزة بافتا واد جركس وزوجته الطبيبة حمزة الكتّاب، اللذان أخرجا الفيلم الوثائقي الشهير For Sama، الذي يوثق مآسي الحرب السورية.وأثناء الحديث، عبر الملك تشارلز عن دعمه العميق للجالية السورية، مؤكداً اهتمامه بمعرفة المزيد عن ثقافتهم وتجاربهم. وبعد اللقاء، تحدث عماد العرناب عن انطباعه قائلاً: "لقد تركت زيارته أثراً عميقاً فينا. الملك يعرف الكثير عن الثقافة السورية، عن الإسلام، عن تاريخنا. إنه لأمر مدهش أن نرى هذا الاهتمام."وأضاف العرناب: "هذا النوع من الدعم من جلالة الملك يُظهر لنا مدى أهميتنا كبشر. لم نحظَ بمثل هذا الاهتمام من قبل" كما أعرب عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التقارب بين المجتمعين البريطاني والسوري، قائلاً: "لدينا آمال كبيرة في بناء مستقبل أفضل معاً". (ليالينا)