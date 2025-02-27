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صحة

مشروبات تجنّبوا كسر صيامكم عليها

Lebanon 24
27-02-2025 | 13:00
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قد يقوم البعض بكسر صيامهم علي بعض المشروبات غير الصحية، وهو ما يجب تجنبه حفاظا على صحتهم>

مشروبات بلاش تكسر صيامك عليها
1. المشروبات الغنية بالسكر
العصائر المحلاة والمشروبات الغازية، فكسر الصيام عليها يتسبب  ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم عند الإفطار ثم انخفاضًا سريعًا، مما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والخمول. كما أنها قد تسبب العطش أثناء النهار.
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2. المشروبات المحتوية على الكافيين

مثل القهوة، الشاي، ومشروبات الطاقة، فالكافيين مدرّ للبول، مما يؤدي إلى فقدان الجسم للسوائل وزيادة الشعور بالعطش أثناء الصيام.

3. المشروبات الغازية
قد تؤدي إلى الانتفاخ وحرقة المعدة، خاصة عند الإفطار، مما يزعج الجهاز الهضمي، ويزيد من شعرك بألم قد يصعب تحمله.

4. المشروبات الباردة جدًا
قد تسبب تقلصات في المعدة وتؤثر على الهضم. يُفضل الإفطار بمشروبات بدرجة حرارة الغرفة أو دافئة.

5. المشروبات الحامضية
مثل عصير البرتقال أو الليمون، فقد تسبب تهيجًا للمعدة، خاصة لمن يعانون من الحموضة أو ارتجاع المريء.

6. المشروبات التي تحتوي على مواد حافظة وملونات صناعية
قد تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي وتزيد من الشعور بالعطش.
ووينصح علي كسر الصيام خلال شهر رمضان علي الماء ويمكنك تناول التمر فهو وجبة صحية ومفيدة وتمد الجسم بكل العناصر التي تم فقدانها خلال ساعات الصيام. (اليوم السابع)

رمضانيات

صحة

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