14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الصيام ومرضى الكلى.. قرار طبي لا يُستهان به!
Lebanon 24
27-02-2025
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوصى الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، بمرضى الكلى بعدم صيام شهر رمضان إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.
وقال خلال مقابلة تلفزيونية، إن قرار صيام رمضان لمرضى الكلى يتوقف عن طبيعية المرض.
Advertisement
وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن مرضى القصور البسيط في وظائف الكلى من الفئات الممنوعة من صيام رمضان، لأن التوقف عن شرب الماء يشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم.
وأوضح أن مرضى التهاب حوض الكلى يستطيعون صيام رمضان، لأن التوقف عن الطعام والشراب ليس له تأثيرات سلبية على صحتهم.
وحذر الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكرياتينين بالجسم من صيام رمضان، لأن الصوم يجعلهم أكثر عرضة لتدهور وظائف الكليتين.
واختتم موافي حديثه بمناشدة مرضى الكلى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري من صيام رمضان، حفاظًا على سلامتهم. (الكونسيلتو)
رمضانيات
صحة
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما حدا الو عليي شي".. وأخيرا سلاف فواخرجي تكشف حقيقة علاقتها بماهر الأسد (فيديو)
Lebanon 24
"ما حدا الو عليي شي".. وأخيرا سلاف فواخرجي تكشف حقيقة علاقتها بماهر الأسد (فيديو)
03:44 | 2025-02-27
27/02/2025 03:44:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت مدنيًا في تركيا.. طلاق ممثلة لبنانية بعد زواج لم يتجاوز الثلاث سنوات
Lebanon 24
تزوجت مدنيًا في تركيا.. طلاق ممثلة لبنانية بعد زواج لم يتجاوز الثلاث سنوات
08:18 | 2025-02-27
27/02/2025 08:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. العثور على نجم شهير وزوجته ميتَين داخل منزلهما (صور)
Lebanon 24
خبر حزين.. العثور على نجم شهير وزوجته ميتَين داخل منزلهما (صور)
04:51 | 2025-02-27
27/02/2025 04:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيفه.. الإفراج عن فنان لبناني شهير وهذا ما حصل!
Lebanon 24
بعد توقيفه.. الإفراج عن فنان لبناني شهير وهذا ما حصل!
12:12 | 2025-02-27
27/02/2025 12:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قريب من برج ايفل.. زوجة راغب علامة توثق إقامتها في باريس وفخامة منزلهما حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
قريب من برج ايفل.. زوجة راغب علامة توثق إقامتها في باريس وفخامة منزلهما حديث الجمهور (فيديو)
04:15 | 2025-02-27
27/02/2025 04:15:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رمضانيات
13:00 | 2025-02-27
مشروبات تجنّبوا كسر صيامكم عليها
11:40 | 2025-02-27
بمناسبة شهر رمضان.. دبي تعفو عن 1518 سجينا
04:06 | 2025-02-27
الملكة كاميلا والملك تشارلز يعبئان التمر استعداداً لرمضان (فيديو)
00:02 | 2025-02-27
صيام بلا مشاكل.. كيف تعد جسمك لشهر رمضان؟
15:00 | 2025-02-26
كيف نحافظ على صحّة الكلى خلال شهر رمضان؟
01:05 | 2025-02-26
خلال رمضان.. سألنا الذكاء الاصطناعي عن أفضل نظام تغذية فأجاب بعدة نصائح
فيديو
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
28/02/2025 08:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
28/02/2025 08:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
28/02/2025 08:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24