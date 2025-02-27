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صحة

الصيام ومرضى الكلى.. قرار طبي لا يُستهان به!

Lebanon 24
27-02-2025 | 23:30
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أوصى الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، بمرضى الكلى بعدم صيام شهر رمضان إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.
 
وقال خلال مقابلة تلفزيونية، إن قرار صيام رمضان لمرضى الكلى يتوقف عن طبيعية المرض.
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وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن مرضى القصور البسيط في وظائف الكلى من الفئات الممنوعة من صيام رمضان، لأن التوقف عن شرب الماء يشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم.

وأوضح أن مرضى التهاب حوض الكلى يستطيعون صيام رمضان، لأن التوقف عن الطعام والشراب ليس له تأثيرات سلبية على صحتهم. 

وحذر الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكرياتينين بالجسم من صيام رمضان، لأن الصوم يجعلهم أكثر عرضة لتدهور وظائف الكليتين.

واختتم موافي حديثه بمناشدة مرضى الكلى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري من صيام رمضان، حفاظًا على سلامتهم. (الكونسيلتو)

رمضانيات

صحة

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