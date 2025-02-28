دولة عربية تمنع غير المسلمين من الإفطار العلني في رمضان

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن قرارها بمنع الإفطار العلني في الأماكن العامة خلال شهر رمضان، وذلك لجميع المواطنين العراقيين والأجانب، بما فيهم غير المسلمين.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنه يُمنع منعاً باتاً الإجهار بالإفطار خلال النهار، حيث يُعتبر هذا التصرف مؤذيًا لمشاعر الصائمين ويخالف مظهر الشهر الكريم، مشيرة إلى أن هذا القرار يسري على جميع الأفراد دون استثناء.



وتضمن البيان أيضًا منع تقديم المشروبات الكحولية بجميع أنواعها، مع إلزام المحال التجارية بإغلاق مخازن الكحول. كما شملت التعليمات إغلاق جميع المطاعم، الكافيهات، المقاهي، والنوادي الاجتماعية في الفنادق، وكذلك المحال التي تقدم الطعام والشراب، باستثناء الأماكن التي حصلت على ترخيص من الجهات المختصة. ويُسمح لتلك المحال بمزاولة أعمالها بعد أذان المغرب وحتى موعد صلاة الفجر.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، بما في ذلك المنع والإبعاد عن البلاد بالنسبة للأجانب العاملين في العراق.



وفي ختام البيان، دعت الوزارة الجميع إلى احترام قدسية الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن جميع الأديان تدعو إلى الاحترام المتبادل. (ارم نيوز)