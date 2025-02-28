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لبنان

بهية الحريري هنأت بحلول شهر رمضان المبارك

Lebanon 24
28-02-2025 | 06:16
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تقدمت السيّدة بهية الحريري من اللبنانيين والأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وقالت الحريري: "مع حلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والرحمة والمغفرة ، تتجه القلوب الى الله تعالى بالدعاء أن يشمل ببركة الشهر الفضيل بلدنا الحبيب وجميع اللبنانيين بالخير والإستقرار واستعادة الإنتظام والمضي في طريق إعادة البناء والنهوض بعد طول أزمات.
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 نسأل الله عز وجل أن يفرّج عن أهلنا في الجنوب وفي غزة وفلسطين الذين عانوا ويلات الحروب وفقد الأحبة والمنزل وجنى العمر. 

تقبل الله طاعات الصائمين والقائمين ، وأعاده على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات" .

لبنان

رمضانيات

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