بهية الحريري هنأت بحلول شهر رمضان المبارك

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تقدمت السيّدة بهية الحريري من اللبنانيين والأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.وقالت الحريري: "مع حلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والرحمة والمغفرة ، تتجه القلوب الى الله تعالى بالدعاء أن يشمل ببركة الشهر الفضيل بلدنا الحبيب وجميع اللبنانيين بالخير والإستقرار واستعادة الإنتظام والمضي في طريق إعادة البناء والنهوض بعد طول أزمات.نسأل الله عز وجل أن يفرّج عن أهلنا في الجنوب وفي غزة وفلسطين الذين عانوا ويلات الحروب وفقد الأحبة والمنزل وجنى العمر.تقبل الله طاعات الصائمين والقائمين ، وأعاده على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات" .