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لبنان

بلدية صيدا تُواصل التنسيق والإشراف على رفع الزينة الرمضانية وإضاءت الشوارع

Lebanon 24
28-02-2025 | 07:37
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واصلت بلدية صيدا التنسيق والإشراف على رفع معالم الزينة الرمضانية وإضاءة الشوارع والساحات، بالتعاون مع هيئات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الراعية ولجنة فعاليات "صيدا مدينة رمضانية"، وتساهم فرق البلدية في الأعمال ميدانيا ولوجستيا. حيث أضيئت مساء أمس ساحة النجمة قبالة القصر البلدي بمجسمات من وحي المناسبة، ما أضفى على المكان رونقا جماليا تزامنا مع إستقبال الشهر الفضيل.
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وازدانت شوارع وساحات عدة أيضا بالزينة الرمضانية، فيما يتواصل العمل على إنارة شوارع المدينة تباعا، بمشاركة فرق البلدية ميدانيا ولوجستيا.

هذا، وعممت البلدية برنامج الأسبوع الاول لنشاطات شهر رمضان المبارك صادرة عن لجنة "صيدا مدينة رمضانية".

لبنان

رمضانيات

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