برفقة ابنته.. هكذا استقبل محمد صلاح شهر رمضان (صور)

هنأ النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي، متابعيه بحلول شهر رمضان، الذي يبدأ أول أيامه اليوم السبت1 آذار.



وكتب محمد صلاح عبر حسابه على منصة "X": "رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين".

رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين ❤️ — Mohamed Salah (@MoSalah) February 28, 2025 Advertisement

كما نشر النجم المصري البالغ من العمر 32 عاما، صورة وهو يعلق برفقة ابنته زينة رمضان في منزله.

ويستعد صلاح مع فريقه "الريدز" لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، على أرض ملعب الأخير يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ".



يذكر أن محمد صلاح هذا الموسم (2024-2025) 30 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة، خلال 39 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن.(روسيا اليوم)



