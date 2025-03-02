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عربي-دولي

بلدان عربية تحدد بداية رمضان في تواريخ مختلفة

Lebanon 24
02-03-2025 | 01:20
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في هذا العام، تم تحديد بداية شهر رمضان المبارك في بعض الدول العربية بناءً على رؤية هلال شهر رمضان أو الحسابات الفلكية. وفي العراق، أعلن الوقف السني يوم الجمعة أن السبت سيكون أول أيام رمضان، بينما أعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى، آية الله علي السيستاني، أن الأحد سيكون أول أيام الشهر الكريم.
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وفي لبنان، أعلن مفتي الجمهورية يوم السبت بداية شهر رمضان للمسلمين السنة، بينما قرر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن الأحد هو أول أيام شهر رمضان.

وقد أعلنت غالبية الدول العربية بداية رمضان يوم السبت، باستثناء المغرب الذي أعلن بداية الشهر يوم الأحد. في اليمن وليبيا والسودان، اتفق الفرقاء على إعلان السبت بداية شهر رمضان.

بينما يحيي المسلمون شهر رمضان في أجواء من البهجة والفرح، تظل الحروب والصراعات السياسية تلقي بظلالها على العديد منهم في هذا العام، مما يعكر صفو الاحتفال في بعض المناطق. (الحرة)

رمضانيات

عربي-دولي

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