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لبنان
تلفزيون لبنان يعود بزخم درامي متجدد في رمضان
Lebanon 24
03-03-2025
|
10:09
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مع حلول شهر رمضان المبارك، يعود تلفزيون لبنان ليؤكد حضوره الإعلامي، مقدماً لمشاهديه باقة درامية تعكس روح الدراما اللبنانية الأصيلة.
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية وزير الإعلام الدكتور بول مرقص لتعزيز دور هذا الصرح الوطني، الذي لطالما كان نافذة ثقافية وإعلامية للبنانيين، تعكس واقعهم الاجتماعي والثقافي على مدى عقود.
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يبدو من أولويات الوزير إعادة الألق إلى تلفزيون لبنان، إيماناً منه بقدرة الإعلام الوطني على النهوض والاستمرار على الرغم من التحديات الكبيرة.
وفي هذا السياق، يعمل وزير الاعلام على إعادة تفعيل الإنتاج في تلفزيون لبنان ليكون صوت الناس وحاملاً للهوية الوطنية في المشهد الدرامي العربي.
وفي خلال هذا الشهر الفضيل، يقدّم تلفزيون لبنان مسلسل "2020" بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي، من إخراج فيليب أسمر، إلى جانب مسلسل "من الآخر" بطولة معتصم النهار وريتا حايك، بإخراج شارل شلالا.
ويشارك في هذين العملين نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية، والمسلسلان من إنتاج شركة الصباح، التي أكدت دعمها المستمر لـتلفزيون لبنان، واستعدادها لتقديم مزيد من الأعمال الدرامية لهذا الصرح الوطني العريق.
لبنان
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