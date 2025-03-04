أطباء يكشفون متى يصبح الصيام خطراً على مرضى السكري

يقبل المسلمون حول العالم على الصيام خلال شهر رمضان، ومن بينهم مرضى السكري، الذي يُعد أحد الأمراض الأكثر انتشاراً على مستوى العالم.



في هذا التقرير، يقدم الأطباء المتخصصون نصائح مهمة لمرضى السكري، حتى يتمكنوا من الصيام بشكل آمن لتفادي الأضرار بصحتهم، أو تهديد حياتهم.

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تخطيط دقيق

في هذا الشأن، يقول الطبيب الأردني أسامة الخطيب، أخصائي أمراض الباطنية والسكري، في حديثه الخاص لـ24: "إن مرضى السكري يحتاجون إلى تخطيط دقيق لضمان الصيام بطريقة آمنة وصحية"، مشدداً على ضرورة الاستماع إلى الأطباء المتخصصين قبل بدء الصيام، لتقييم حالتهم الصحية.

يشير الخطيب إلى أن من الاحتياجات الأساسية للمريض الصائم تعديل جرعات الأدوية أو الأنسولين لمنع انخفاض أو ارتفاع السكر أثناء النهار، مع إجراء اختبار نسبة السكر في الدم عدة مرات في اليوم خلال الأيام الأولى من رمضان لمراقبة أي تغيرات.

نصائح غذائية

ينصح الطبيب الأردني بالبدء عند الإفطار بتناول من "1 - 3 تمرات"، مع كوب ماء أو لبن قليل الدسم، ثم الانتظار قليلاً قبل تناول الوجبة الرئيسية، مع اختيار وجبة متوازنة تحتوي على بروتين (مثل الدجاج، الأسماك، أو اللحوم) ونشويات معقدة (كالخبز الأسمر أو الأرز البني) مع الخضراوات.

كما يشدد الخطيب على تجنب الإفراط تناول في الحلويات والمقالي، واستبدالها بخيارات صحية مثل الفواكه الطازجة أو الحلويات المحضرة ببدائل السكر الصحية، فضلاً عن شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، لتجنب الجفاف.



سحور مريض السكري

وبشأن وجبات السحور، يوجه الخطيب بتناول وجبة سحور غنية بالبروتين والألياف، للحفاظ على استقرار مستوى السكر، مثل البيض، والحبوب الكاملة، والزبادي، أو الشوفان.

ويحذر الطبيب من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات حتى لو كانت بسيطة، لما تسببه من ارتفاع سريع ثم انخفاض حاد في السكر، هذا بجانب ضرورة شرب كميات كافية من الماء، مع تجنب المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل.



المراقبة المستمرة

بدورها، تقول الطبيبة المصرية مروة الحسيني، أخصائي الباطنة العامة، لـ 24، إنه من المهم مراقبة مستوى السكر في الدم بشكل منتظم خلال ساعات الصيام، خاصة في حالات محددة، منها: عند الشعور بأعراض انخفاض السكر مثل "الدوخة، والتعرق الشديد، والرجفة، والجوع الشديد"، فضلاً عند الشعور بأعراض ارتفاع السكر مثل "العطش الشديد، والإرهاق، والتبول المتكرر".

وتوضح الحسيني أنه في هذه الحالات يجب قياس مستوى السكر، إذا سجل مستوى أقل من (50 mg/dL) أو أعلى من (350 mg/dL)، فيجب اتخاذ قرار الإفطار فوراً.

من يجب عليهم الإفطار؟

يتفق كل من الطبيبين أسامة الخطيب ومروة الحسيني، على أن صيام رمضان ممكن لمعظم مرضى السكري إذا تم التخطيط له جيداً وفقاً لإرشادات الطبيب، إلا أن هناك حالات من الأفضل عدم إقبال أصحابها على الصيام، لما له من مخاطر عليهم.

ويوضح الطبيبان أن هذه المخاطر، هي مرضى السكري من النوع الأول الذين يعتمدون على جرعات عالية من الأنسولين، وكذلك المرضى الذين يعانون من مضاعفات السكري مثل مشاكل الكلى أو القلب.

هذا بجانب الأشخاص الذين يعانون من نوبات هبوط أو ارتفاع متكرر في السكر. (امارات 24)