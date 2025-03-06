الصداع بعد الإفطار.. ما أسبابه وكيف نتجنبه؟

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الصداع بعد تناول وجبة الإفطار فى رمضان مشكلة شائعة لدى البعض، ويمكن أن يكون له عدة أسباب، يوضحها الدكتور غريب فاوى استشارى المخ والأعصاب فى كلية طب الزقازيق، ومنها..أسباب الصداع بعد الإفطار1. نقص السوائل والجفاففقلة شرب الماء طوال اليوم تؤدى إلى انخفاض ضغط الدم وزيادة احتمالية الصداع.2. انخفاض السكر فى الدمالامتناع عن الطعام لساعات طويلة ثم تناول وجبة ثقيلة دفعة واحدة قد يسبب تقلبات فى مستوى السكر.3. تناول وجبة دسمة أو غنية بالسكرياتالوجبات الثقيلة والمليئة بالدهون والسكريات تؤدى إلى اضطرابات فى الجهاز الهضمى، مما يسبب الصداع.4. الإفراط فى الكافيين أو نقصهإذا كنت معتادًا على تناول القهوة أو الشاى، فقد يؤدى التوقف المفاجئ عن الكافيين أثناء الصيام إلى الصداع.5. الإجهاد والتوترالصيام مع ضغوط العمل أو قلة النوم قد يزيد من فرص الإصابة بالصداع.6. تناول الطعام بسرعةالأكل بسرعة قد يؤدى إلى اضطرابات في الهضم، مما قد يسبب الصداع.وقدم استشارى المخ والاعصاب العديد من الطرق للوقاية من الصداع بعد الإفطار، ومنها..- ابدأ الإفطار بالماء والتمر يساعد ذلك على رفع مستوى السكر تدريجيًا ويمنع الصداع المفاجئ.- اشرب كمية كافية من الماء- تناول 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف.- تناول وجبات متوازنة- تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية، وركز على البروتينات، الكربوهيدرات المعقدة، والخضراوات.- قلل من الحلويات والسكريات لأنها تسبب ارتفاعًا سريعًا ثم انخفاضًا مفاجئًا في السكر، مما يؤدي إلى الصداع.- تجنب الإفراط في الكافيين- إذا كنت معتادًا على الكافيين، قلل كمية الكافيين التى تشربها بعد الفطار.- تناول الطعام ببطء- المضغ الجيد يساعد في الهضم ويقلل من الصداع المرتبط بسوء الهضم.- احصل على قسط كافٍ من النوم- قلة النوم قد تكون أحد العوامل المسببة للصداع بعد الإفطار.إذا استمر الصداع أو كان شديدًا، فقد يكون هناك سبب آخر مثل انخفاض ضغط الدم أو مشاكل صحية، لذا يُفضل استشارة الطبيب. (اليوم السابع)