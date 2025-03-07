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لبنان

حلويات غير مطابقة للمواصفات في صيدا.. وهذا ما عُثر عليه

Lebanon 24
07-03-2025 | 06:08
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سطر مراقبو مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي، 5 محاضر ضبط بحق اصحاب محال للحلويات الرمضانية والقشطة خالفوا الشروط الصحية والسلامة الغذائية ، بعدما اثبتت نتائج 5 من اصل 15 عينة اخذت في مدينة صيدا عدم مطابقتها للناحية الجرثومية ،  وتم بنتيجتها توقيفهم الفوري  عن انتاج الاصناف غير مالطابقة الى حين تسوية اوضاعهم، ليصار في ما بعد لاعادة سحب عينات تؤكد التزامهم المعايير المطلوبة . (الوكالة الوطنية)
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لبنان

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