Advertisement

لبنان

البزري جال في صيدا القديمة ودعا المواطنين للمشاركة بفعالياتها الرمضانية

Lebanon 24
07-03-2025 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1330309-638769502024443290.jpg
Doc-P-1330309-638769502024443290.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جال النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في أسواق المدينة القديمة معايداً المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك، مطلعاً على النشاطات القائمة والمنوي إقامتها في الأيام والأسابيع المقبلة، مشدداً على " أهمية المدينة القديمة في الإرث الثقافي والحركة السياحية، وعلى دور صيدا الرمضاني في لبنان"، معتبرا"  أن صيدا مدينة رمضانية بامتياز"، داعياً المواطنين من مختلف المناطق اللبنانية إلى زيارتها وتفقّد معالمها والمشاركة في النشاطات التراثية المقررة في المدينة.
Advertisement
(الوكالة الوطنية)

لبنان

رمضانيات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
06:08 | 2025-03-07
02:30 | 2025-03-07
15:30 | 2025-03-06
13:00 | 2025-03-06
09:03 | 2025-03-06
00:24 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24