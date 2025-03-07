البزري جال في صيدا القديمة ودعا المواطنين للمشاركة بفعالياتها الرمضانية

جال النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في أسواق المدينة القديمة معايداً المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك، مطلعاً على النشاطات القائمة والمنوي إقامتها في الأيام والأسابيع المقبلة، مشدداً على " أهمية المدينة القديمة في الإرث الثقافي والحركة السياحية، وعلى دور صيدا الرمضاني في لبنان"، معتبرا" أن صيدا مدينة رمضانية بامتياز"، داعياً المواطنين من مختلف المناطق اللبنانية إلى زيارتها وتفقّد معالمها والمشاركة في النشاطات التراثية المقررة في المدينة.

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(الوكالة الوطنية)