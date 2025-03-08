Advertisement

صحة

أثناء الصيام.. إليكم أفضل الطرق لمعالجة الإمساك بحسب الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
08-03-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1330688-638770343310087706.jpg
Doc-P-1330688-638770343310087706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الكثيرون يعانون من الإمساك خلال شهر رمضان، ربما لتغير العادات الغذائية وتوقيتات تناول الوجبات خلال الشهر الفضيل.

وسألت "العربية" الذكاء الاصطناعي عن الأمر، فجاءت الإجابة كالتالي:
 
Advertisement
أسباب الإمساك في رمضان
1. الجفاف: عدم شرب كميات كافية من الماء أثناء الإفطار والسحور.

2. النقص في الألياف: عدم تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه.

3. التغير في نظام الأكل: التغير في نظام الأكل أثناء رمضان يمكن أن يؤدي إلى الإمساك.

4. النقص في الحركة: عدم ممارسة الرياضة أو الحركة أثناء رمضان.
 
كيفية علاج الإمساك في رمضان
1. شرب الماء: شرب كميات كافية من الماء أثناء الإفطار والسحور.

2. تناول الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الخضروات والفواكه.

3. تناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية: مثل الزيتون والسمسم.

4. ممارسة الرياضة: أو الحركة أثناء رمضان سواء قبل الإفطار أو بعده.

5. تناول الأدوية: وهي الأدوية التي تسهل عملية التبرز مثل أدوية علاج الإمساك.

نصائح إضافية
1. تجنب الأطعمة المسببة للإمساك: تجنب الأطعمة المسببة للإمساك مثل الأطعمة الحارة والمحلاة.

2. تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك: تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل اللبن الزبادي.

3. الحفاظ على نظام الأكل: حاول أن تحافظ على نظام الأكل أثناء شهر رمضان أي تقسيم الوجبات لإفطار ثم وجبة خفيفة ثم السحور.
 
متى يجب استشارة الطبيب؟
1. إذا استمر الإمساك لمدة طويلة: أو كان شديدًا.

2. إذا كان الإمساك مصحوبًا بأعراض أخرى: مثل الألم في البطن والغثيان.

3. إذا كنت تعاني من مشاكل صحية أخرى: مثل السكري أو الضغط. (العربية) 

رمضانيات

صحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2025-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
09:00 | 2025-03-08
08:10 | 2025-03-08
04:00 | 2025-03-08
00:56 | 2025-03-08
00:34 | 2025-03-08
14:00 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24