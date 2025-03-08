خلال رمضان.. نصائح لا غنى عنها للأم المرضعة

مع أيام شهر رمضان الكريم، تبدأ الأمهات بالبحث عن كيفية صيامهن خلال فترة الرضاعة، وهل يؤثر الصيام على غذاء أطفالهن الرضع أم لا، خاصة أن الرضيع يستمد غذاءه من أمه خلال تلك الفترة.

لكن هناك حالات يجوز فيها الإفطار بالنسبة للأم المرضعة، وهو ما يكشفه الدكتور عمرو الحفناوي، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، حيث يقول لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن الأمهات حديثي الولادة منهن من يُسمح لهن بالصوم بشكل طبيعي، وأخريات لا يُسمح لهن بالصوم.



ويوضح أن الأم التي تقوم بإرضاع طفلها الذي يبلغ عمره أقل من شهرين لا يفضل لها الصيام نهائيا، لأن الطفل في هذا العمر يحتاج للرضاعة على فترات قصيرة، وتحتاج الأم كميات من الغذاء لتقوم بإرضاع طفلها بالشكل الكافي، مضيفا أنه في حالة صيام الأم فإن ذلك سيؤثر بالسلب على غذاء الطفل لنقص بعض الفوائد الغذائية وقلة لبن الأم.

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وأوضح الطبيب المصري أنه إذا كان الطفل في عمر شهرين فأكثر، تبدأ الأم في تجربة الصيام فقط ولكن بشروط، وهي التغذية بشكل جيد وقت الإفطار والسحور، وتكون الوجبات متكاملة من بروتين وسكريات، والاهتمام بالسوائل خلال فترة الإفطار، مضيفا أنه إذا تبين وجود نقص في غذاء طفلها خلال الصيام، تقوم بالإفطار فورا لعدم ضرر الطفل.

وقال الطبيب إنه عندما يبدأ الأطفال في تناول الأطعمة إلى جانب الرضاعة، تبدأ الأم الصيام بشكل طبيعي، ويتم تعويض قلة اللبن للطفل بالوجبات أثناء صيام الأم. ولكن لابد من الاهتمام أيضا بالتغذية وتناول الوجبات الصحية المتكاملة أثناء وقت الإفطار، لأن لبن الأم هو الغذاء الأساسي للطفل، مؤكدا أنه في كل هذه الحالات لابد من مراجعة الطبيب الخاص بهن قبل بداية شهر الصيام. (العربية)