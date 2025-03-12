خلال رمضان.. العالم على موعد مع خسوف شبه ظلي في هذا الموعد

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن العالم سيشهد خسوفًا شبه ظلي للقمر يوم 14 آذار 2025.سيبدأ الخسوف عند الساعة 5:53 مساءً بتوقيت غرينتش، ويصل إلى ذروته في 8:12 مساءً، ثم ينتهي عند 10:32 مساءً، بإجمالي مدة تبلغ 4 ساعات و39 .ووفقًا لبيان المعهد، الخسوف مرئيًا في أجزاء كبيرة من وأستراليا وأوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى المحيطين الأطلسي والهادئ والقطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية، لكنه لن يكون مرئيًا في مصر.يحدث الخسوف شبه الظلي عندما يمر عبر منطقة شبه ظل الأرض، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في إضاءته دون أن يختفي كليًا أو جزئيًا. وبسبب طبيعته، قد يكون من الصعب ملاحظته بالعين المجردة مقارنة بالخسوف الجزئي أو الكلي.وأكد المعهد أن هذه الظاهرة لا تشكل أي خطر على العين، حيث يمكن مشاهدتها دون الحاجة إلى نظارات خاصة، على عكس كسوف الذي قد يسبب أضرارًا بصرية عند النظر إليه مباشرة.وأشار البيان إلى أن مثل هذه الظواهر الفلكية تؤكد دقة الحسابات الفلكية في تحديد مواعيد بدايات الأشهر القمرية، والتي تعتمد عليها الدول الإسلامية في تحديد المناسبات الدينية مثل شهر والأعياد.ويُعد هذا الحدث الفلكي فرصة لهواة الفلك لرصد الظاهرة ودراستها، رغم كونها أقل وضوحًا من الخسوف الكلي أو الجزئي. (الحرة)