خسائر كبيرة جدًا.. أرقام هائلة وصادمة عن حجم هدر الطعام في رمضان

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خبيرة التغذية ريم بني عودة أنّه يتم التخلص من 30 بالمئة من الطعام المطبوخ، في رمضان، أي ثلث الأكل المُجهز، في وقت ينام فيه أكثر من 800 مليون شخص حول جائعين.وأوضحت بني عودة لـ"سكاي نيوز" أن كمية الطعام المهدور عالمياً تصل إلى حوالي 1.3 مليار طن سنوياً، مما يؤدي إلى خسائر تقدر بأكثر من 900 مليار . وأكدت أن هذا الطعام المهدور يكفي لإطعام حوالي ملياري شخص.وترى بني عودة أن المشكلة لا تقتصر على الخسائر المادية فقط، بل تمتد لتشمل استنزاف الموارد وتلويث .وقالت: "إنتاج الطعام الذي يتم إهداره يستهلك تريليونات اللترات من المياه وكميات هائلة من الطاقة".وأضافت أن نسبة هدر الطعام في تزيد بمقدار 50 بالمئة مقارنة ببقية أشهر السنة، وهو ما يؤدي إلى الانبعاثات البيئية الضارة. (سكاي نيوز)