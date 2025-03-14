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رمضانيات
بتصميم لبناني.. الملكة رانيا تتألق في أحد الافطارات الرمضانية
Lebanon 24
14-03-2025
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خلال إفطار أُقيم ليل أمس في عمان، اختارت الملكة رانيا إطلالة رائعة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً مع قفطان
باللون
البرتقالي من علامة Sarah’s Bag اللبنانية. هذا التصميم هو بمثابة تجسيد للأناقة الشرقية بلمسة عصرية، حيث يتناسب تماماً مع جمالية الملكة رانيا وحضورها الراقي. كما أن اللون البرتقالي المتناغم مع تفاصيل التطريز الناعمة أضاف مزيداً من التألق إلى إطلالتها.
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القفطان الذي اختارته الملكة رانيا
باللون
البرتقالي الدافئ، تم تطريزه بطريقة ناعمة وغير مبالَغ فيها، مما أضفى على الإطلالة لمسة من الرقي والأنوثة. الطراز الذي يجمع بين البساطة والابتكار جعلها تبدو متألقة دون المبالغة في التفاصيل. يعكس التصميم بشكل كبير الذوق الرفيع للملكة رانيا وقدرتها على اختيار الأزياء التي تجمع بين التراث والجمال العصري.
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