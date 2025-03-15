29 أو 30 يوماً؟ إليكم عدد أيام شهر رمضان لهذا العام وموعد عيد الفطر

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كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن شهر لهذا العام 29 يوما، وأن آخر أيامه في 29 ، ما يؤكد أن عيد يوم الأحد 30 .لكن كيف تحسب عادة تلك ؟غالبا ما يعتمد في تحديد أيام شهر الصيام سواء أكان 29 أم 30 على الحسابات الفلكية، ورؤية الشرعيةفالبنسبة للحسابات الفلكية ترتكز على المراصد الفلكية وولادة ، التي غالبا ما تكون توقعاتهاأما الرؤية الشرعية، فتترك إلى رؤية شوال، فإذا شوهد مساء 29 ، يكون ناقصًا (29 يومًا).فيما إذا تعذرت رؤية ، يكمل 30 يومًا، ويحل عيد يوم الإثنين 31 آذار!. (العربية)