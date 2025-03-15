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عربي-دولي
29 أو 30 يوماً؟ إليكم عدد أيام شهر رمضان لهذا العام وموعد عيد الفطر
Lebanon 24
15-03-2025
|
05:25
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كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن شهر
رمضان
لهذا العام 29 يوما، وأن آخر أيامه في 29
آذار
، ما يؤكد أن عيد
الفطر
سيكون
يوم الأحد 30
آذار
.
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لكن كيف تحسب عادة تلك
الأيام
؟
غالبا ما يعتمد في تحديد أيام شهر الصيام سواء أكان 29 أم 30 على الحسابات الفلكية، ورؤية
الهلال
الشرعية
فالبنسبة للحسابات الفلكية ترتكز على المراصد الفلكية وولادة
الهلال
، التي غالبا ما تكون توقعاتها
دقيقة
أما الرؤية الشرعية، فتترك إلى رؤية
هلال
شوال، فإذا شوهد مساء 29
رمضان
، يكون
الشهر
ناقصًا (29 يومًا).
فيما إذا تعذرت رؤية
الهلال
، يكمل
رمضان
30 يومًا، ويحل عيد
الفطر
يوم الإثنين 31 آذار!. (العربية)
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