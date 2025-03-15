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29 أو 30 يوماً؟ إليكم عدد أيام شهر رمضان لهذا العام وموعد عيد الفطر

Lebanon 24
15-03-2025 | 05:25
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كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن شهر رمضان لهذا العام 29 يوما، وأن آخر أيامه في 29 آذار، ما يؤكد أن عيد الفطر سيكون يوم الأحد 30 آذار.
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لكن كيف تحسب عادة تلك الأيام؟
غالبا ما يعتمد في تحديد أيام شهر الصيام سواء أكان 29 أم 30 على الحسابات الفلكية، ورؤية الهلال الشرعية

فالبنسبة للحسابات الفلكية ترتكز على المراصد الفلكية وولادة الهلال، التي غالبا ما تكون توقعاتها دقيقة

أما الرؤية الشرعية، فتترك إلى رؤية هلال شوال، فإذا شوهد مساء 29 رمضان، يكون الشهر ناقصًا (29 يومًا).

فيما إذا تعذرت رؤية الهلال، يكمل رمضان 30 يومًا، ويحل عيد الفطر يوم الإثنين 31 آذار!. (العربية)

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