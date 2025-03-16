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صحة
حاول أن تتناوله مع الماء.. إليكم العدد الأمثل لحبات التمر بعد الإفطار
Lebanon 24
16-03-2025
|
08:00
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لاشك أن
أفضل
شيء للإفطار خلال شهر رمضان المبارك هو البدء بتناول حبات من التمر بمختلف أنواعه.
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"العربية.نت" توجهت بسؤال للذكاء الاصطناعي عن العدد الأمثل المفترض تناوله من حبات التمر بعد الإفطار، فكان الجواب التالي:
العدد الأمثل لأكل حبات التمر أثناء وبعد وجبة الإفطار في رمضان يختلف من شخص لآخر، ولكن يُفضل تناول 3-5 تمرات بعد الإفطار.
وإليك بعض النقاط التي يجب مراعاتها:
فوائد التمر على الإفطار والسحور
1. توفير الطاقة: التمر يحتوي على السكريات الطبيعية التي تساعد على توفير الطاقة للجسم أثناء ساعات الصيام الطويلة.
2. تحسين الهضم: التمر يحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم.
3. تقليل الجوع: التمر يحتوي على الألياف التي تساعد على تقليل الجوع أثناء الصيام باليوم التالي.
4. تحسين صحة القلب: التمر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحة القلب.
العوامل التي تؤثر على عدد التمرات التي يجب تناولها
1. السن: الأشخاص المسنين يجب أن يتناولوا عددًا أقل من التمرات.
2. الوزن: الأشخاص
الذين
يعانون من السمنة يجب أن يتناولوا عددًا أقل من التمرات.
3. النظام الغذائي: الأشخاص
الذين
يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا يجب أن يتناولوا عددًا أقل من التمرات
النصائح لتحسين فوائد التمر
1. تناول التمر مع الماء: فذلك يساعد على تحسين الهضم.
2. تناول التمر مع الأطعمة الأخرى: يساعد على تحسين الهضم.
3. تجنب تناول التمر بكميات كبيرة:
لأن
ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية الداخلة للجسم، مما قد يسبب زيادة الوزن.
النصائح لاختيار التمر الصحي
1. اختر التمر الطازج: لضمان الحصول على العناصر الغذائية الضرورية.
2. تجنب التمر المعالج: لضمان تجنب المواد الكيميائية الضارة.
3. اختر التمر الذي يحتوي على القشرة: لضمان الحصول على كامل الألياف والفيتامينات والمعادن. (العربية)
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