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صحة

حاول أن تتناوله مع الماء.. إليكم العدد الأمثل لحبات التمر بعد الإفطار

Lebanon 24
16-03-2025 | 08:00
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لاشك أن أفضل شيء للإفطار خلال شهر رمضان المبارك هو البدء بتناول حبات من التمر بمختلف أنواعه.
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"العربية.نت" توجهت بسؤال للذكاء الاصطناعي عن العدد الأمثل المفترض تناوله من حبات التمر بعد الإفطار، فكان الجواب التالي:

العدد الأمثل لأكل حبات التمر أثناء وبعد وجبة الإفطار في رمضان يختلف من شخص لآخر، ولكن يُفضل تناول 3-5 تمرات بعد الإفطار.

وإليك بعض النقاط التي يجب مراعاتها:
 
فوائد التمر على الإفطار والسحور
1. توفير الطاقة: التمر يحتوي على السكريات الطبيعية التي تساعد على توفير الطاقة للجسم أثناء ساعات الصيام الطويلة.
2. تحسين الهضم: التمر يحتوي على الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم.
3. تقليل الجوع: التمر يحتوي على الألياف التي تساعد على تقليل الجوع أثناء الصيام باليوم التالي.
4. تحسين صحة القلب: التمر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحة القلب.
 
العوامل التي تؤثر على عدد التمرات التي يجب تناولها
1. السن: الأشخاص المسنين يجب أن يتناولوا عددًا أقل من التمرات.
2. الوزن: الأشخاص الذين يعانون من السمنة يجب أن يتناولوا عددًا أقل من التمرات.
3. النظام الغذائي: الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا يجب أن يتناولوا عددًا أقل من التمرات
 
النصائح لتحسين فوائد التمر
1. تناول التمر مع الماء: فذلك يساعد على تحسين الهضم.
2. تناول التمر مع الأطعمة الأخرى: يساعد على تحسين الهضم.
3. تجنب تناول التمر بكميات كبيرة: لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية الداخلة للجسم، مما قد يسبب زيادة الوزن.
 
النصائح لاختيار التمر الصحي
1. اختر التمر الطازج: لضمان الحصول على العناصر الغذائية الضرورية.
2. تجنب التمر المعالج: لضمان تجنب المواد الكيميائية الضارة.
3. اختر التمر الذي يحتوي على القشرة: لضمان الحصول على كامل الألياف والفيتامينات والمعادن. (العربية) 
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