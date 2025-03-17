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صحة

لحماية معدتك.. تناول هذا المشروب في رمضان

Lebanon 24
17-03-2025 | 11:18
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يعتبر الحليب الرائب من منتجات الألبان المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن ماذا يحدث عند تناوله بعد الأكل في رمضان؟
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في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن الحليب الرائب من المشروبات الصحية بعد تناول الطعام في رمضان، لتعدد الفوائد التي يقدمها للجهاز الهضمي.

وأضاف ناجي أن شرب اللبن الرائب بعد الأكل يقلل من خطر الإصابة بانتفاخ البطن والغازات والإمساك، لاحتوائه على إنزيمات تساعد على تحسين عملية الهضم.

وأكد استشاري التغذية العلاجية أن شرب الحليب الرائب بعد الأكل يساعد الجسم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطعام، لأن الإنزيمات الموجودة به تساهم في تحسين امتصاص العناصر الغذائية.

وأشار إلى أن شرب الحليب الرائب بعد الأكل يعود بالنفع على صحة الأمعاء، حيث يساهم في الحفاظ على التوازن البكتيري بداخلها، بفضل محتواه العالي من البروبيوتيك.

وأوضح ناجي أن الأشخاص المعتادين على شرب اللبن الرائب بعد الأكل أقل عرضة للإصابة بالحموضة، لأنه يساعد على تقليل إنتاج حمض المعدة، مما يساعد أيضًا على الوقاية من التقرحات المعوية.

ومع ذلك، شدد على ضرورة الابتعاد عن اللبن الرائب في حالة المعاناة من حساسية الحليب، منعًا لاستثارة بعض الأعراض المزعجة، مثل الحكة وصفير الصدر وضيق التنفس والطفح الجلدي. (الكونسيلتو)
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