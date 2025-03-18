الحريري جالت والسعودي وبديع في صيدا القديمة ونوهوا بالحراك الرمضاني فيها

Advertisement

جالت رئيسة مؤسسة للتنمية البشرية المستدامة النائبة السابقة بهية ، برفقة الرئيس السابق لبلدية صيدا المهندس محمد السعودي في صيدا القديمة، انطلاقاً من خان الإفرنج، حيث انضم اليهما رئيس البلدية الدكتور حازم بديع وعقيلته مايا غسان المجذوب، في حضور فضل الله حسونة وطلال أرقدان.وشاركت والسعودي وبديع الرواد والساهرين في ساحة ومقهى "باب السراي" الأجواء الرمضانية والتراثية، ونوهوا بـ"الحراك الرمضاني الناشط الذي تشهده القديمة في ليالي شهر رمضان المبارك، وما يتضمنه من أنشطة تضج بها المواقع وخصوصا الساحات التراثية"، وأثنوا على جهود "لجنة صيدا مدينة رمضانية" بالتعاون مع كل المؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة بهذه الأنشطة تحت مظلة البلدية، وعلى المبادرات التكافلية التي تقوم بها من الجمعيات تأكيدا لإرادة الخير فيها وتمسك بالقيم الإيمانية والإنسانية التي يحملها الفضيل".وكانت مناسبة للتداول في شؤون على اكثر من مستوى وصعيد، والتطرق الى موضوع التحضير للإنتخابات البلدية.