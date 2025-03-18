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لبنان
الحريري جالت والسعودي وبديع في صيدا القديمة ونوهوا بالحراك الرمضاني فيها
Lebanon 24
18-03-2025
|
10:29
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جالت رئيسة مؤسسة
الحريري
للتنمية البشرية المستدامة النائبة السابقة بهية
الحريري
، برفقة الرئيس السابق لبلدية صيدا المهندس محمد السعودي في صيدا القديمة، انطلاقاً من خان الإفرنج، حيث انضم اليهما رئيس البلدية
الحالي
الدكتور حازم بديع وعقيلته مايا غسان المجذوب، في حضور فضل الله حسونة وطلال أرقدان.
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وشاركت
الحريري
والسعودي وبديع الرواد والساهرين في ساحة ومقهى "باب السراي" الأجواء الرمضانية والتراثية، ونوهوا بـ"الحراك الرمضاني الناشط الذي تشهده
المدينة
القديمة في ليالي شهر رمضان المبارك، وما يتضمنه من أنشطة تضج بها المواقع وخصوصا الساحات التراثية"، وأثنوا على جهود "لجنة صيدا مدينة رمضانية" بالتعاون مع كل المؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة بهذه الأنشطة تحت مظلة البلدية، وعلى المبادرات التكافلية التي تقوم بها
العديد
من الجمعيات تأكيدا لإرادة الخير فيها وتمسك
المدينة
بالقيم الإيمانية والإنسانية التي يحملها
الشهر
الفضيل".
وكانت مناسبة للتداول في شؤون
المدينة
على اكثر من مستوى وصعيد، والتطرق الى موضوع التحضير للإنتخابات البلدية.
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