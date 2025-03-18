قد يتسبب بوفاتك.. لا تكسر صيامك بهذا المشروب!

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حذر الدكتور جمال شعبان، السابق من خطورة تناول الماء المثلج على الإفطار.وقال شعبان: "الإفراط في تناول الطعام في قد يسبب الشعور بالتخمة ومشكلات الجهاز الهضمي وآلام المعدة".وأوضح القلب: "شرب الماء المثلج على الإفطار قد يؤدي إلى تنشيط واختلال كهرباء وقد يصل الأمر إلى الوفاة في كثير من الحالات".ونصح جمال بضرورة كسر الصيام على التمر أو مشروب دافئ مثل الشوربة لتحسين عملية الهضم.ووفقا لموقع "only my health"، فقد يتسبب الماء المثلج بالأضرار التالية: