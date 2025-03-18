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صحة

قد يتسبب بوفاتك.. لا تكسر صيامك بهذا المشروب!

Lebanon 24
18-03-2025 | 13:00
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حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق من خطورة تناول الماء المثلج على الإفطار.
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وقال شعبان: "الإفراط في تناول الطعام في رمضان قد يسبب الشعور بالتخمة ومشكلات الجهاز الهضمي وآلام المعدة".

وأوضح عميد معهد القلب: "شرب الماء المثلج على الإفطار قد يؤدي إلى تنشيط واختلال كهرباء القلب وقد يصل الأمر إلى الوفاة في كثير من الحالات".

ونصح جمال بضرورة كسر الصيام على التمر أو مشروب دافئ مثل الشوربة لتحسين عملية الهضم.

ووفقا لموقع "only my health"، فقد يتسبب الماء المثلج بالأضرار التالية:
 
-حساسية وآلام الأسنان
-التهاب الحلق.

-الجفاف.

-صعوبة فقدان الوزن.

-يسبب الماء المثلج صدمة للجسم.

-تضييق الأوعية الدموية.

-الصداع النصفي.

-التهاب اللوزتين. (مصراوي)
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