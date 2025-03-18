لمرضى السكري.. إليكم بديل الحلويات في رمضان

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وبحسب خبراء التغذية، يعتبر الزبادي اليوناني بالفواكه والمكسرات والشوكولاتة الداكنة الحلوى رقم 1 لمرضى السكري، ويرجع ذلك لبعض الأسباب، حيث أشار موقع "EatingWell" إلى أنّ الزبادي اليوناني يتميز باحتوائه على نسبة عالية من البروتين والدهون . وعند إضافة الفواكه والمكسرات إليه، مثل الفراولة أو التوت أو عين الجمل أو اللوز، يكتسب جرعة عالية من الألياف الغذائية.وتساعد الألياف الغذائية المتوفرة في الفواكه والمكسرات على ضبط مستويات السكر لدى مرضى السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي ومقاومة الإنسولين.وكشفت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف تساهم في سكر والحكم في مستويات الدهون وتقليل الالتهابات، وهي مؤشرات صحية تمثل أهمية كبيرة لمرضى السكري.علاوة على ذلك، تصبح مستويات سكر أكثر استقرارًا عند تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل الزبادي اليوناني، مع الكربوهيدرات.وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على البوليفينول، الذي يساهم في تقليل مقاومة الإنسولين بالجسم، مما يساعد على منع اضطراب مستويات سكر .وعند تناول حصة واحدة من الزبادي اليوناني بالفواكه والمكسرات والشوكولاتة الداكنة، يحصل مريض السكري على 4 جرامًا من الكربوهيدرات وجرامين من البروتين وجرام من الدهون. (الكونسيلتو)