"رؤية الهلال في 29 رمضان مُستحيلة".. إليكم موعد أول أيام عيد الفطر

حدد مركز الفلك الدولي موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بناء على المعطيات الفلكية.



وتحت عنوان "تقرير فلكي حول ظروف رؤية هلال عيد الفطر 1446 هـ"، قال مركز الفلك الدولي في بيانه: "ستتحرى معظم الدول هلال شهر شوال (عيد الفطر 1446 هـ) يوم 29 آذار 2025م"، مضيفاً أن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من شرق العالم، وهي غير ممكنة من باقي مناطق العالم والإسلامي باستخدام جميع وسائل الرصد، بما في ذلك المجردة والتلسكوب وتقنية التصوير الفلكي أيضا.



وأضاف المركز -ومقره أبوظبي بدولة الإمارات- أنه "في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من وسط وشمال القارة الأميركيةـ مع كون الرؤية صعبة جدا من شرق القارة الأميركية حتى باستخدام التلسكوب، ولا توجد إمكانية لرؤية الهلال بالعين المجردة إلا من مناطق المحيط الهادي غرب الولايات المتحدة".



وبالنسبة لوضع الهلال يوم 29 آذار في بعض المدن والعالمية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي – بحسب البيان:



"في جاكرتا يغيب القمر قبل غروب الشمس بست دقائق، وعليه فإن رؤية الهلال في إندونيسيا وما حولها مستحيلة لعدم وجود القمر في السماء. وفي مسقط يغيب القمر بعد 05 دقائق من غروب الشمس، وعمره ساعة واحدة و48 دقيقة، وبعده عن الشمس 1.5 درجة فقط. وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 08 دقائق من غروب الشمس، وعمره 03 ساعات و28 دقيقة، وبعده عن الشمس 2.2 درجة فقط. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 11 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 03 ساعات و55 دقيقة، وبعده عن الشمس 2.3 درجة فقط. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 11 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 04 ساعات و17 دقيقة، وبعده عن الشمس 2.4 درجة فقط. وفي الرباط يغيب القمر بعد 19 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 08 ساعات و05 دقائق، وبعده عن الشمس 3.8 درجة فقط. وفي أمستردام عاصمة هولندا، يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 06 ساعات و49 دقيقة، وبعده عن الشمس 3.5 درجة فقط".

تقرير فلكي حول ظروف رؤية هلال عيد الفطر 1446 هـ



ستتحرى معظم الدول هلال شهر شوال (عيد الفطر 1446 هـ) يوم 29 مارس/آذار 2025م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من شرق العالم، وهي غير ممكنة من باقي مناطق العالم والإسلامي باستخدام جميع وسائل الرصد بما في ذلك العين… pic.twitter.com/pcCRWgPfD6 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 19, 2025 Advertisement

"رؤية الهلال غير ممكنة"



وأضاف أن "رؤية الهلال في جميع المناطق سالفة الذكر غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب، خاصة أنها جميعا أقل من حد "دانجون" العالمي. وهو عالم فرنسي بيّن أن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب إذا كان بعد القمر عن الشمس أقل من حوالي سبع درجات، وهو ما تؤيده الأرصاد الفلكية الموثوقة للهلال".



و"فضلا على ذلك فإن رؤية الهلال غير ممكنة أيضا وفقا لجميع المعايير العالمية المعروفة ومنها معيار "إلياس" وهو فلكي ماليزي متخصص برؤية الهلال، ومعيار "يالوب" وهو مدير مرصد غرينتش السابق والرئيس السابق للجنة الأزياج الفلكية في الاتحاد الفلكي الدولي، ومعيار "مرصد جنوب إفريقيا الفلكي"، وهو معيار أنتجه اثنان من علماء الفلك في ، ومعيار "عودة"، وهو أحدث المعايير الحالية".



وبحسب بيان مركز الفلك الدولي، فإنه "بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم الاثنين 31آذار . ولكن نظرا لحدوث الاقتران يوم 29 آذار قبل غروب الشمس ولغروب القمر بعد غروب الشمس من وسط وغرب العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن بعض الدول بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من غير المستبعد إعلان بعض الدول عيد الفطر يوم الأحد 30 آذار". بل إن رؤية الهلال يوم 29 آذار غير ممكنة حتى باستخدام أحدث التقنيات العلمية في رصد الهلال، وهي تقنية التصوير الفلكي باستخدام الـ CCD كاميرا، والتي يمكنها رؤية الهلال حتى في وضح النهار نظرا لقوتها الفائقة، فبعد القمر عن الشمس عند غروب الشمس يوم يتراوح بين 1.5 درجة في مناطق شرق العالم إلى قرابة الثلاث درجات في غربه، وهذه قيم لا تسمح برؤية الهلال حتى باستخدام هذه التقنية. أما بالعين المجردة فلم يثبت في التاريخ رؤية الهلال رؤية صحيحة عندما كان بعده عن الشمس أقل من 7.6 درجة، وباستخدام التلسكوب، فلم تثبت رؤيته على أقل من 6.0 درجات".



وأضاف أنه "للتأكيد على عدم وجود إمكانية لرؤية الهلال يوم من المنطقة ، فإن الكرة الأرضية ستشهد كسوفا جزئيا للشمس ظهر يوم يشاهد من أجزاء من غرب العالم مثل موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس. وكسوف الشمس هو اقتران مرئي يشاهده الناس بأعينهم ويقدم دليلا على عدم إمكانية رؤية الهلال وقته أو بعده بساعات معدودة".



واختتم بالقول إنه "بناء على ما سبق من الشواهد العلمية والحسية المشاهدة بالعين المجردة يوم ، فإنه لا بد من التنبه للشهادات الواهمة التي قد ترد في ذلك اليوم، فإنها في حالة ورودها تؤكد بشكل قطعي على الخطأ الذي قد يقع فيه بعض الأشخاص في توهم رؤية أهلة غير موجودة في السماء".(العربية)





