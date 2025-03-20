قد تسبّب بعض المشاكل... خبير تغذية يحذر من مشروبات رمضانية شائعة

Advertisement

هناك من المشروبات الرمضانية نقوم بتناولها بشكل دائم خلال أيام الكريم وبدون ضوابط، من دون أن يعرف الكثيرون أن الإفراط في تناولها يسبب مشاكل صحية عديدة وغير مستحبة.ويكشف الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث في مصر، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن من المشروبات الرمضانية التي تسبب مشاكل صحية العرقسوس، رغم أن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮا جيدا ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ، ﻓﻬﻮ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻼ‌ﺝ ﻗﺮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ، كما يحتوي على بعض المواد ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ على اﻟﺘﺌﺎﻡ ﻗﺮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻭﺍﻷ‌ﻣﻌﺎﺀ.وتابع بأن تناول العرقسوس بكثرة يسبب عدم انتظام ضربات القلب حيث يؤدي إلى احتباس الصوديوم والبوتاسيوم في الدم.كما حذر من تناول التمر هندى بإفراط، رغم أنه يفيد في إزالة الحموضة الزائدة من الجسم وحالات الإمساك والاضطرابات المعوية كما يقاوم الكسل، لكنه يمكن أن يؤثر سلبًا في حالة تناوله بكميات كبيرة، حيث يؤدي إلى المعاناة من بعض تفاعلات الحساسية، وقد يسبب انخفاضا في ضغط الدم، كما قد يحدث تفاعلا بينه وبين بعض الأدوية.وحذر الخبير المصري من الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الغازية والشاي والقهوة، حيث تعمل على إدرار البول وتسبب الجفاف والشعور بالعطش. كما تعمل على الارتباط بالعناصر المعدنية الموجودة في الأغذية وتقلل الاستفادة منها، بالإضافة إلى احتوائها على السكريات التي تزيد من الطاقة وزيادة الوزن وزيادة احتمالات الإصابة بالسكري.ولفت إلى أنه يجب تجنب المشروبات والعصائر السكرية، مثل الصودا وعصائر الفاكهة المحلاة والتى لا تحتوى على ألياف.وأكد الخبير المصري أن عصائر الفاكهة الطبيعية غير المحلاة تلعب دورا مهما لصحة الجسم، حيث تعمل على استعادة ترطيب الجسم وتنظيم درجة الحرارة وإمداد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية وغيرها من العناصر الغذائية، إذا أُخذت بالكميات المناسبة والظروف الملائمة بحيث لا تسبب أضرارا ومشاكل صحية لمن يتناولها.وتابع بالقول: "من أمثلة ذلك، الكركديه، حيث يحتوي على من الأحماض النباتية التى تفيد في الهضم، وإزالة الحموضة من المعدة، كما يفيد في علاج الإسهال وتطهير المعدة، كما يفيد أيضاً في خفض ضغط الدم المرتفع، لكن الضرر يحدث من تناول الكركديه لمرضى الكلى لاحتوائه على الأوكزلات التي ترسب حصوات الكلى".