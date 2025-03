فوائد البرتقال في رمضان!

Advertisement

عصير البرتقال له أهمية كبيرة فى ، خاصة عند الإفطار، فتناوله يمد بجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها بعد ساعات الصيام.فوائد عصير البرتقال في رمضان:1. تعويض السوائل المفقودة.. الصيام يؤدي إلى فقدان للسوائل، وعصير البرتقال يساعد في ترطيب وتعويض السوائل المفقودة بشكل صحي.2. مصدر غني بفيتامين C.. البرتقال غني بفيتامين C الذي يعزز مناعة ويساعد على مكافحة الأمراض ويحافظ على صحة الجلد.3. تحسين عملية الهضم.. الألياف الطبيعية الموجودة في عصير البرتقال تساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.4. تزويد بالطاقة.. يحتوي على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص، مما يمنح طاقة سريعة ومفيدة بعد الصيام.5. مضادات الأكسدة.. يحتوي البرتقال على مضادات الأكسدة التي تحمي من التلف الناتج عن الجذور الحرة.6. تحسين امتصاص .. يساعد فيتامين C في تحسين امتصاص من الأطعمة الأخرى، مما يقلل من خطر الإصابة بفقر .7. الترطيب والانتعاش.. برودته وطعمه المنعش يجعلان منه مشروباً مثالياً عند الإفطار للتخفيف من العطش والشعور بالانتعاش. (اليوم السابع)