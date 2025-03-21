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صحة

فوائد البرتقال في رمضان!

Lebanon 24
21-03-2025 | 00:00
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عصير البرتقال له أهمية كبيرة فى رمضان، خاصة عند الإفطار، فتناوله يمد الجسم بجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها بعد ساعات الصيام.
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فوائد عصير البرتقال في رمضان:

1. تعويض السوائل المفقودة.. الصيام يؤدي إلى فقدان الجسم للسوائل، وعصير البرتقال يساعد في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة بشكل صحي.

2. مصدر غني بفيتامين C.. البرتقال غني بفيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم ويساعد على مكافحة الأمراض ويحافظ على صحة الجلد.

3. تحسين عملية الهضم.. الألياف الطبيعية الموجودة في عصير البرتقال تساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

4. تزويد الجسم بالطاقة.. يحتوي على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص، مما يمنح الجسم طاقة سريعة ومفيدة بعد الصيام.

5. مضادات الأكسدة.. يحتوي البرتقال على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

6. تحسين امتصاص الحديد.. يساعد فيتامين C في تحسين امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى، مما يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم.

7. الترطيب والانتعاش.. برودته وطعمه المنعش يجعلان منه مشروباً مثالياً عند الإفطار للتخفيف من العطش والشعور بالانتعاش. (اليوم السابع)
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