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لبنان

مكتب فضل الله.. هذا أول أيام عيد الفطر

Lebanon 24
23-03-2025 | 04:19
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 أصدر المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله، بيانا أعلن فيه أنّ "يوم الأحد الواقع فيه 30 اذار 2025، هو أوّل أيّام عيد الفطر السّعيد، بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، بالاعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة الّتي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانيّة رؤيته، سائلين الله أن يجعله عيدًا مباركًا ميمونًا على الأمّة الإسلاميّة، وأن يتقبّل صيامنا وأعمالنا، ويشملنا برحمته، ويجعلنا من الفائزين برضوانه وجنته".
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