طرق فعالة للحفاظ على ترطيب الجسم خلال شهر رمضان

Advertisement

يعدّ الحفاظ على ترطيب خلال فترات الصيام الطويلة في شهر رمضان أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة وتجنب الجفاف، الذي قد يؤدي إلى التعب والصداع والدوار ومشاكل صحية أخرى. وتقدم الدكتورة راجيشواري باندا بعض النصائح المهمة لتجنب هذه المشكلات وضمان الترطيب الكافي.من أهم استراتيجيات الترطيب تناول الماء باعتدال، حيث يُنصح بتوزيع كمية الماء بالتساوي خلال ساعات الإفطار وتجنّب شرب كميات كبيرة دفعةً واحدة حتى لا يُرهق الكلى. كما يُفضل إعطاء الأولوية لشرب الماء خلال السحور وبعد الإفطار مباشرةً.يمكن أيضًا الترطيب عبر تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل البطيخ، الخيار، البرتقال، الفراولة، والخس، إلى جانب الحساء والمرق، التي تعد مصادر ممتازة للسوائل والعناصر الغذائية.يؤدي الإلكتروليتات دورًا أساسيًا في الحفاظ على مستويات السوائل في ، لذا يُنصح بإدراج أطعمة غنية بالصوديوم، البوتاسيوم، والمغنيسيوم مثل الموز، الأفوكادو، البلح، والزبادي. كما يمكن إضافة قليل من ملح الهيمالايا إلى الماء أو شرب ماء جوز الهند لتعويض نقص الكهارل.ولتجنب الجفاف، يجب الحد من استهلاك المشروبات التي على الكافيين مثل القهوة والشاي والصودا، لأنها تُدرّ البول وتزيد فقدان السوائل، كما يُفضَّل تقليل المشروبات السكرية التي قد تؤدي إلى الجفاف.يمكن مراقبة مستوى الترطيب في من خلال لون البول، إذ يشير اللون الأصفر الباهت إلى ترطيب جيد، بينما يدل اللون الأصفر الداكن على الجفاف، لذلك يُنصح بالاستماع لإشارات وشرب الماء عند الشعور بالعطش.أثناء السحور، يُفضل بدء الوجبة بشرب كوب من الماء، وتضمين الأطعمة التي على نسبة عالية من السوائل، وتجنب الأطعمة المالحة التي قد تزيد الشعور بالعطش خلال النهار. أما خلال الإفطار، فمن الأفضل بدء الوجبة بالتمر والماء لتجديد السوائل والطاقة، ثم تناول الحساء أو المرق، وتوزيع كمية الماء المستهلكة على مدار ساعات المساء للحفاظ على الترطيب الكافي حتى موعد السحور. (ارم نيوز)