بالأسماء: هؤلاء هم ضحايا "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026

مع بداية شهر ، كشف الفنان المصري عن قائمة الضحايا الذين سيواجهون مقلبه الجديد " ليفل الوحش" وهي تشمل نخبة من أبرز نجوم الفن وكرة القدم في العالم العربي.



وضمت قائمة ضحايا "رامز ليفل الوحش" رمضان 2026 الأسماء التالية:

أحمد السقا

كارولين عزمي

أسماء جلال

أحمد مالك

ياسر إبراهيم

عمر الدرديري

رحمة محسن

غادة عادل



مصطفى غريب

لقاء الخميسي

حمو

سماح أنور

شيماء سيف

دينا

هنا الزاهد

يارا



كما شهدت قائمة ضحايا البرنامج حضورًا بارزًا للاعبي المصري، منهم: مروان ، أحمد السيد زيزو، المحترف محمود بنتايج.









Advertisement