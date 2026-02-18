تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رمضانيات
بالأسماء: هؤلاء هم ضحايا "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026
Lebanon 24
18-02-2026
|
00:42
photos
مع بداية شهر
رمضان
، كشف الفنان المصري
رامز جلال
عن قائمة الضحايا الذين سيواجهون مقلبه الجديد "
رامز
ليفل الوحش" وهي تشمل نخبة من أبرز نجوم الفن وكرة القدم في العالم العربي.
وضمت قائمة ضحايا "رامز ليفل الوحش" رمضان 2026 الأسماء التالية:
أحمد السقا
كارولين عزمي
أسماء جلال
أحمد مالك
ياسر إبراهيم
عمر الدرديري
رحمة محسن
غادة عادل
غادة عبد الرازق
مصطفى غريب
لقاء الخميسي
حمو
بيكا
سماح أنور
شيماء سيف
دينا
هنا الزاهد
يارا
السكري
كما شهدت قائمة ضحايا البرنامج حضورًا بارزًا للاعبي
النادي الأهلي
المصري، منهم: مروان
عطية
، أحمد السيد زيزو، المحترف
المغربي
محمود بنتايج.
