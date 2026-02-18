تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شخصيات سياسية ودينية ومسؤولون يهنئون اللبنانيين برمضان: شهر يجمعنا على الخير والمحبة

Lebanon 24
18-02-2026 | 01:57
A-
A+
شخصيات سياسية ودينية ومسؤولون يهنئون اللبنانيين برمضان: شهر يجمعنا على الخير والمحبة
شخصيات سياسية ودينية ومسؤولون يهنئون اللبنانيين برمضان: شهر يجمعنا على الخير والمحبة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
هنّأت شخصيات سياسية ووزارية ومسؤولون اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك، متمنية صوما مباركا للمسلمين.
باسيل
 وكتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على "أكس": "رمضان كريم على اللبنانيين والعرب والمسلمين. شهر الرحمة والتضامن والإيمان بوطن لا يزول، شهر الصبر والتكافل الذين بهما نصون وطننا. 
ان تزامنه هذا العام مع الصوم المسيحي رسالة أن العبادة تجمعنا على الخير والمحبة".

جعجع
 وصدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بيان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث قدّم فيه أحرّ التهاني للمسلمين في لبنان والدول العربية الشقيقة والعالم أجمع، وإلى جميع اللبنانيين، سائلاً الله أن يكون شهرًا مباركًا يحمل الخير والطمأنينة والرجاء للجميع.

وأشار جعجع في بيانه إلى أنّ هذه المناسبة الروحية تمثّل فرصة لتعزيز التفاهم وترسيخ الثوابت الوطنية، وفي مقدّمها قيام دولة قوية وعادلة، تبسط سلطتها الكاملة على أراضيها وتُنهي مظاهر السلاح غير الشرعي، بما يعيد الاعتبار لمنطق الدولة ومؤسساتها.

كما دعا إلى اعتماد نهج شفاف في إدارة شؤون الحكم، يقوم على مكافحة الفساد وتغليب المصلحة الوطنية، بما يسهم في إعادة الثقة بين الدولة والمواطن ووضع لبنان على طريق التعافي والاستقرار.

واختتم جعجع بيانه متمنيًا صومًا مباركًا للإخوة المسلمين وزمنًا روحيًا مثمرًا لجميع اللبنانيين، آملاً أن تحمل هذه المناسبة بشائر خير وسلام للوطن.

 عبود
وتقدّم النائب جميل عبّود في بيان، "بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء مدينة طرابلس وإلى جميع اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك"، سائلا "الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على بلدنا والعالم بالأمن والاستقرار والازدهار".

المطران ابراهيم
ووجّه رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم رسالة تهنئة الى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قال فيها: "لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أتوجّه إلى اللبنانيين عموماً، وإخوتنا المسلمين خصوصاً، بأصدق مشاعر التهنئة، راجياً أن يكون هذا الشهر الفضيل شهر رحمة وسلام وبركة على الجميع."

أضاف: "يحمل هذا العام دلالة روحية خاصة، إذ يتزامن الصوم المسيحي مع الصوم الإسلامي، للسنة الثانية على التوالي، في مشهد نادر يشبه رسالة سماوية تُذكّرنا بأن طريق الله واحد، وأن الصوم، مهما اختلفت طقوسه، هو مدرسة في المحبة، والتجرد، والتوبة، والعودة إلى جوهر الإنسان".

تابع: "في زمنٍ يتألّم فيه لبنان من أزمات خانقة، ومن جراحٍ أنهكت شعبه، يأتي هذا التلاقي الروحي ليؤكّد أن خلاص وطننا لا يكون إلا بالتضامن، وبالصلاة الصادقة، وبإحياء القيم التي تجمع ولا تفرّق، وتبني ولا تهدم".

ختم: "لنحوّل صومنا المشترك إلى صرخة رجاء من أجل لبنان، وإلى التزام فعلي للأخوّة، والعدالة، والرحمة، ولنجعل من هذا التزامن علامة أمل بأن الله لم يترك هذا الوطن، وأن نور القيامة والفطر سيبقى أقوى من كل ظلمة. رمضان مبارك، وصوماً مقبولاً، وليحفظ الله لبنان وأهله جميعاً".
 
دبوسي 
توجّه رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، توفيق دبوسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بأسمى آيات التهنئة، سائلاً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة وسلام على لبنان واللبنانيين، وأن يحمل معه بشائر الاستقرار والازدهار لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن شهر رمضان " يشكّل محطة روحانية ووطنية جامعة، تتجدد فيها قيم التضامن والتكافل والعمل المشترك، وتتكرّس معاني الرحمة والعطاء والتلاقي بين أبناء الوطن الواحد، وهو شهر فضيل تتعزز فيه الروابط الإنسانية، وتسمو فيه النفوس على كل التحديات، بما يعكس صورة لبنان الحقيقية القائمة على التنوع والتآخي والعيش المشترك".

وأشار الى أن طرابلس، " التي تحيا تفاصيل المناسبات الدينية والوطنية بروح جامعة، كانت وما تزال قادرة على لعب دور محوري في المرحلة المقبلة كرافعة أساسية للنهوض الاقتصادي الوطني، انطلاقاً من موقعها وإمكاناتها وطاقاتها البشرية، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود وتفعيل الشراكة بين مختلف المكونات الاقتصادية لتعزيز فرص النمو وخلق فرص العمل".

وختم داعياً أن "يعيد الله عز وجل، هذا الشهر الفضيل على لبنان بالأمن والطمأنينة، وأن يوفق الجميع لما فيه خير المدينة والوطن"، مؤكداً استمرار "غرفة طرابلس الكبرى في أداء دورها كشريك فاعل في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي وتعزيز الثقة بالمستقبل".
 
ابي رميا  
وكتب النائب سيمون ابي رميا  لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك عبر منصة "إكس": "كما يجمعنا الصوم اليوم مسلمين ومسيحيين على التقوى، لعلّه يجمع اللبنانيين غداً على كلمة واحدة لما فيه خير لبنان. رمضان كريم." 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام يهنئ اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 14:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري تهنئ اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 14:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: السيد نصرالله كان شخصية قيادية مميزة ووازنة سياسيا وهذا رأي المحبين والخصوم معا
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 14:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول قضائي لبناني لرويترز: لبنان لم يتلق رسميا من سوريا أي طلب لتسليم شخصيات
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 14:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رمضانيات

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

جبران باسيل

اللبنانية

المستقبل

طرابلس

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
Lebanon24
05:16 | 2026-02-18
Lebanon24
04:43 | 2026-02-18
Lebanon24
03:04 | 2026-02-18
Lebanon24
02:30 | 2026-02-18
Lebanon24
00:42 | 2026-02-18
Lebanon24
14:07 | 2026-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24