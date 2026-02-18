خبر يحسم الجدل... هل هناك خلاف في مصر بشأن موعد شهر رمضان؟

نفى المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ما تردد في بعض المواقع الإخبارية عن وجود خلاف مع دار الإفتاء حول استطلاع المبارك.

وأوضح المعهد في بيان إعلامي أن دوره يقتصر على كونه جهة استشارية متخصصة تزود مفتي الديار المصرية بالبيانات والحسابات الفلكية التي تُعين على تحديد الرؤية الشرعية واستطلاع الأهلة، مؤكداً أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود حصرياً إلى فضيلة المفتي وفقاً للضوابط الشرعية المتبعة.



وشدد البيان على ضرورة عدم اجتزاء تصريحات قيادات المعهد في أو تحميلها ما لا تحتمل بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، لما قد يترتب على ذلك من إثارة للرأي العام وتشويه لسمعة مؤسسات وطنية هامة.



وصدر البيان بتوقيع رئيس الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه توفيق رابح، بتاريخ 18 شباط 2026. (روسيا اليوم)