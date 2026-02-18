تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خبر يحسم الجدل... هل هناك خلاف في مصر بشأن موعد شهر رمضان؟

Lebanon 24
18-02-2026 | 05:16
A-
A+
خبر يحسم الجدل... هل هناك خلاف في مصر بشأن موعد شهر رمضان؟
خبر يحسم الجدل... هل هناك خلاف في مصر بشأن موعد شهر رمضان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفى المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ما تردد في بعض المواقع الإخبارية عن وجود خلاف مع دار الإفتاء المصرية حول استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.
 
وأوضح المعهد في بيان إعلامي أن دوره يقتصر على كونه جهة استشارية متخصصة تزود مفتي الديار المصرية بالبيانات والحسابات الفلكية التي تُعين على تحديد الرؤية الشرعية واستطلاع الأهلة، مؤكداً أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود حصرياً إلى فضيلة المفتي وفقاً للضوابط الشرعية المتبعة.

وشدد البيان على ضرورة عدم اجتزاء تصريحات قيادات المعهد في وسائل الإعلام أو تحميلها ما لا تحتمل بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، لما قد يترتب على ذلك من إثارة للرأي العام وتشويه لسمعة مؤسسات وطنية هامة.

وصدر البيان بتوقيع القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه توفيق رابح، بتاريخ 18 شباط 2026. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب السيد السيستاني يحدد موعد شهر رمضان المبارك
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه الدول أعلنت رسمياً موعد بداية شهر رمضان
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بحسب البحوث الفلكية.. هذا موعد بدء شهر رمضان
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد السعودي يحسم الجدل بشأن مستقبل رينارد مع "الأخضر"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 17:11:37 Lebanon 24 Lebanon 24

رمضانيات

عربي-دولي

منوعات

المعهد القومي للبحوث

هلال شهر رمضان

وسائل الإعلام

القائم بأعمال

روسيا اليوم

رئيس المعهد

المصرية

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-02-18
Lebanon24
09:00 | 2026-02-18
Lebanon24
04:43 | 2026-02-18
Lebanon24
03:04 | 2026-02-18
Lebanon24
01:57 | 2026-02-18
Lebanon24
00:42 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24