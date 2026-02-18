تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
-1
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
عربي-دولي
خبر يحسم الجدل... هل هناك خلاف في مصر بشأن موعد شهر رمضان؟
Lebanon 24
18-02-2026
|
05:16
نفى المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ما تردد في بعض المواقع الإخبارية عن وجود خلاف مع دار الإفتاء
المصرية
حول استطلاع
هلال شهر رمضان
المبارك.
وأوضح المعهد في بيان إعلامي أن دوره يقتصر على كونه جهة استشارية متخصصة تزود مفتي الديار المصرية بالبيانات والحسابات الفلكية التي تُعين على تحديد الرؤية الشرعية واستطلاع الأهلة، مؤكداً أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود حصرياً إلى فضيلة المفتي وفقاً للضوابط الشرعية المتبعة.
وشدد البيان على ضرورة عدم اجتزاء تصريحات قيادات المعهد في
وسائل الإعلام
أو تحميلها ما لا تحتمل بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، لما قد يترتب على ذلك من إثارة للرأي العام وتشويه لسمعة مؤسسات وطنية هامة.
وصدر البيان بتوقيع
القائم بأعمال
رئيس
المعهد القومي للبحوث
الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه توفيق رابح، بتاريخ 18 شباط 2026. (روسيا اليوم)
