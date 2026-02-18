المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان

ترأس العلامة الشيخ ، اجتماعا علمائيا غروب اليوم في مقرّ المجلس لاستهلال شهر المبارك، وأجرى سلسلة اتصالات شملت عدداً من علماء الدين في والخارج.



وأصدر الشيخ بيانا جاء فيه: "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن يوم غدّ الخميس الواقع في 19 شباط 2026 ميلادي، هو أول أيام شهر رمضان للعام 1447 هجري".