تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان
Lebanon 24
18-02-2026
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس
نائب رئيس
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
العلامة الشيخ
علي الخطيب
، اجتماعا علمائيا غروب اليوم في مقرّ المجلس لاستهلال شهر
رمضان
المبارك، وأجرى سلسلة اتصالات شملت عدداً من علماء الدين في
لبنان
والخارج.
وأصدر الشيخ
الخطيب
بيانا جاء فيه: "ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن يوم غدّ الخميس الواقع في 19 شباط 2026 ميلادي، هو أول أيام شهر رمضان للعام 1447 هجري".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب السيستاني: غدا الخميس أول أيام شهر رمضان
Lebanon 24
مكتب السيستاني: غدا الخميس أول أيام شهر رمضان
18/02/2026 19:33:25
18/02/2026 19:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
Lebanon 24
الراعي استقبل وفداً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتسلم منه دعوة إلى إفطار رمضاني
18/02/2026 19:33:25
18/02/2026 19:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تُعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
إيران تُعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
18/02/2026 19:33:25
18/02/2026 19:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة "بترا": الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك لتعذر رؤية الهلال
Lebanon 24
وكالة "بترا": الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك لتعذر رؤية الهلال
18/02/2026 19:33:25
18/02/2026 19:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رمضانيات
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
المجلس الإسلامي الشيعي
علي الخطيب
علي الخطي
نائب رئيس
الإسلام
إسلامي
قد يعجبك أيضاً
لماذا يرتبط الجلاب وقمر الدين بشهر رمضان فقط؟
Lebanon 24
لماذا يرتبط الجلاب وقمر الدين بشهر رمضان فقط؟
12:20 | 2026-02-18
18/02/2026 12:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب السيستاني: غدا الخميس أول أيام شهر رمضان
Lebanon 24
مكتب السيستاني: غدا الخميس أول أيام شهر رمضان
10:31 | 2026-02-18
18/02/2026 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الصوم والصحة.. كيف نمارس الامتناع الغذائي بوعي وتوازن؟
Lebanon 24
الصوم والصحة.. كيف نمارس الامتناع الغذائي بوعي وتوازن؟
09:30 | 2026-02-18
18/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في رمضان... نصائح مهمّة للإفطار
Lebanon 24
في رمضان... نصائح مهمّة للإفطار
09:00 | 2026-02-18
18/02/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يحسم الجدل... هل هناك خلاف في مصر بشأن موعد شهر رمضان؟
Lebanon 24
خبر يحسم الجدل... هل هناك خلاف في مصر بشأن موعد شهر رمضان؟
05:16 | 2026-02-18
18/02/2026 05:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
15:00 | 2026-02-17
17/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب السيد السيستاني يحدد موعد شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب السيد السيستاني يحدد موعد شهر رمضان المبارك
14:24 | 2026-02-17
17/02/2026 02:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
Lebanon 24
داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة... إشكال وجريح حالته حرجة
07:30 | 2026-02-18
18/02/2026 07:30:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رمضانيات
12:20 | 2026-02-18
لماذا يرتبط الجلاب وقمر الدين بشهر رمضان فقط؟
10:31 | 2026-02-18
مكتب السيستاني: غدا الخميس أول أيام شهر رمضان
09:30 | 2026-02-18
الصوم والصحة.. كيف نمارس الامتناع الغذائي بوعي وتوازن؟
09:00 | 2026-02-18
في رمضان... نصائح مهمّة للإفطار
05:16 | 2026-02-18
خبر يحسم الجدل... هل هناك خلاف في مصر بشأن موعد شهر رمضان؟
04:43 | 2026-02-18
الشيخ الخطيب في رسالة رمضان: الوحدة الوطنية والإسلامية شرط للتقوى وحماية الأمة
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 19:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 19:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 19:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24