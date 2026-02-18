تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
خاص
لماذا يرتبط الجلاب وقمر الدين بشهر رمضان فقط؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
18-02-2026
|
12:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع حلول شهر
رمضان
، تعود إلى موائد الإفطار مشروبات ارتبط اسمها بهذا الشهر، مثل الجلاب وقمر الدين. لكن لماذا نشربهما تحديدًا في رمضان دون سواه؟ وما السر وراء هذه العادة؟
يرتبط هذان المشروبان بالتراث الرمضاني في بلاد
الشام
منذ مئات السنين. فالجلاب، المصنوع من دبس التمر أو العنب وماء الزهر، يُعرف بقدرته على تعويض الجسم بالسكريات والطاقة بعد ساعات الصيام الطويلة. أما
قمر الدين
، وهو شراب المشمش المجفف، فيتميّز بغناه بالفيتامينات ويساعد على ترطيب الجسم بسرعة بعد الإفطار.
إلى جانب فوائدهما الغذائية، يحمل الجلاب وقمر الدين قيمة رمزية واجتماعية. فحضورهما على المائدة يوفر أجواءً من الحنين والدفء، ويذكّر بالعادات العائلية القديمة التي توارثتها الأجيال. وهكذا، لم يعودا مجرد مشروب، بل أصبحا جزءًا من هوية رمضان وطقوسه الخاصة.
لذلك، يبقى السر الحقيقي في ارتباطهما بالذاكرة الجماعية وبحاجة الصائم إلى مشروبات تعيد إليه النشاط، إلى جانب الطابع الاحتفالي الذي يميّز الشهر الفضيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفتي الجمهورية يحدد فدية الصيام وصدقة الفطر لشهر رمضان
Lebanon 24
مفتي الجمهورية يحدد فدية الصيام وصدقة الفطر لشهر رمضان
18/02/2026 21:50:12
18/02/2026 21:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عجائب الطبيعة.. لماذا تتنفس الثعابين برئة واحدة فقط؟
Lebanon 24
عجائب الطبيعة.. لماذا تتنفس الثعابين برئة واحدة فقط؟
18/02/2026 21:50:12
18/02/2026 21:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بستاني في سؤال للحكومة: لماذا معدّل ساعات التغذية 4 ساعات فقط؟ أليست الكهرباء أولوية بالنسبة إليكم؟
Lebanon 24
بستاني في سؤال للحكومة: لماذا معدّل ساعات التغذية 4 ساعات فقط؟ أليست الكهرباء أولوية بالنسبة إليكم؟
18/02/2026 21:50:12
18/02/2026 21:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الوطنية لرصد الأهلة في سوريا: غداً الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام رمضان المبارك
Lebanon 24
اللجنة الوطنية لرصد الأهلة في سوريا: غداً الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام رمضان المبارك
18/02/2026 21:50:12
18/02/2026 21:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
رمضانيات
رادار لبنان24
قمر الدين
الرمضان
الطويل
السكري
الشام
الفضي
الترا
قد يعجبك أيضاً
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان
Lebanon 24
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان
10:40 | 2026-02-18
18/02/2026 10:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب السيستاني: غدا الخميس أول أيام شهر رمضان
Lebanon 24
مكتب السيستاني: غدا الخميس أول أيام شهر رمضان
10:31 | 2026-02-18
18/02/2026 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الصوم والصحة.. كيف نمارس الامتناع الغذائي بوعي وتوازن؟
Lebanon 24
الصوم والصحة.. كيف نمارس الامتناع الغذائي بوعي وتوازن؟
09:30 | 2026-02-18
18/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في رمضان... نصائح مهمّة للإفطار
Lebanon 24
في رمضان... نصائح مهمّة للإفطار
09:00 | 2026-02-18
18/02/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يحسم الجدل... هل هناك خلاف في مصر بشأن موعد شهر رمضان؟
Lebanon 24
خبر يحسم الجدل... هل هناك خلاف في مصر بشأن موعد شهر رمضان؟
05:16 | 2026-02-18
18/02/2026 05:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
15:00 | 2026-02-17
17/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في رمضانيات
10:40 | 2026-02-18
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان
10:31 | 2026-02-18
مكتب السيستاني: غدا الخميس أول أيام شهر رمضان
09:30 | 2026-02-18
الصوم والصحة.. كيف نمارس الامتناع الغذائي بوعي وتوازن؟
09:00 | 2026-02-18
في رمضان... نصائح مهمّة للإفطار
05:16 | 2026-02-18
خبر يحسم الجدل... هل هناك خلاف في مصر بشأن موعد شهر رمضان؟
04:43 | 2026-02-18
الشيخ الخطيب في رسالة رمضان: الوحدة الوطنية والإسلامية شرط للتقوى وحماية الأمة
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
18/02/2026 21:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
18/02/2026 21:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
18/02/2026 21:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24