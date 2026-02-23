"الضرا" والمسحراتي يعودان للسودان.. إفطارات رمضانية في الشوارع

بعد غياب لنحو 3 سنوات منذ اندلاع الحرب منتصف نيسان 2023، عادت الإفطارات الرمضانية الجماعية لتزين شوارع العاصمة السودانية، تزامناً مع عودة أكثر من مليون و300 ألف شخص إلى الخرطوم.



فيما انتشرت صور العائلات العائدة النزوح على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت أم خمسينية على عتبة منزلها لـ"العربية.نت/الحدث.نت": "خرجنا ونحن نبكي تحت أصوات الرصاص، وها نحن اليوم نعود إلى منزلنا، لنفطر في الشارع نفسه. هذا وحده يكفيني".



كما لا يقتصر الأمر على الخرطوم فقط. فقد عادت الإفطارات الجماعية أيضاً إلى شوارع مدينة الهلالية والمناقل بولاية بعد فترة انقطاع، فضلاً عن حي الفتيحاب بأم درمان ومنطقة شمبات بالخرطوم بحري.