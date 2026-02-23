تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رمضانيات

"الضرا" والمسحراتي يعودان للسودان.. إفطارات رمضانية في الشوارع

Lebanon 24
23-02-2026 | 02:15
A-
A+
الضرا والمسحراتي يعودان للسودان.. إفطارات رمضانية في الشوارع
الضرا والمسحراتي يعودان للسودان.. إفطارات رمضانية في الشوارع photos 0
facebook
facebook
facebook
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد غياب لنحو 3 سنوات منذ اندلاع الحرب منتصف نيسان 2023، عادت الإفطارات الرمضانية الجماعية لتزين شوارع العاصمة السودانية، تزامناً مع عودة أكثر من مليون و300 ألف شخص إلى الخرطوم.

فيما انتشرت صور العائلات العائدة بعد سنوات النزوح على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت أم خمسينية على عتبة منزلها لـ"العربية.نت/الحدث.نت": "خرجنا ونحن نبكي تحت أصوات الرصاص، وها نحن اليوم نعود إلى منزلنا، لنفطر في الشارع نفسه. هذا وحده يكفيني".

كما لا يقتصر الأمر على الخرطوم فقط. فقد عادت الإفطارات الجماعية أيضاً إلى شوارع مدينة الهلالية والمناقل بولاية الجزيرة بعد فترة انقطاع، فضلاً عن حي الفتيحاب بأم درمان ومنطقة شمبات بالخرطوم بحري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيمي سمير غانم تعود في شهر رمضان من خلال "هبد في هبد"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تابعت الوضع الأمني والتحضيرت لـ"صيدا مدينة رمضانية"مع القادة الامنيين
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مطبخ رمضاني بالذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة - 1 في "اللبنانية"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
lebanon 24
Lebanon24
23/02/2026 12:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية الجزيرة

بعد سنوات

سنوات من

السودان

الجزيرة

الرمضان

الهلالي

الهلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-02-23
Lebanon24
02:18 | 2026-02-23
Lebanon24
11:28 | 2026-02-22
Lebanon24
03:40 | 2026-02-22
Lebanon24
01:38 | 2026-02-22
Lebanon24
15:29 | 2026-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24