تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رمضانيات
"الضرا" والمسحراتي يعودان للسودان.. إفطارات رمضانية في الشوارع
Lebanon 24
23-02-2026
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد غياب لنحو 3 سنوات منذ اندلاع الحرب منتصف نيسان 2023، عادت الإفطارات الرمضانية الجماعية لتزين شوارع العاصمة السودانية، تزامناً مع عودة أكثر من مليون و300 ألف شخص إلى الخرطوم.
فيما انتشرت صور العائلات العائدة
بعد سنوات
النزوح على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت أم خمسينية على عتبة منزلها لـ"العربية.نت/الحدث.نت": "خرجنا ونحن نبكي تحت أصوات الرصاص، وها نحن اليوم نعود إلى منزلنا، لنفطر في الشارع نفسه. هذا وحده يكفيني".
كما لا يقتصر الأمر على الخرطوم فقط. فقد عادت الإفطارات الجماعية أيضاً إلى شوارع مدينة الهلالية والمناقل بولاية
الجزيرة
بعد فترة انقطاع، فضلاً عن حي الفتيحاب بأم درمان ومنطقة شمبات بالخرطوم بحري.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيمي سمير غانم تعود في شهر رمضان من خلال "هبد في هبد"
Lebanon 24
إيمي سمير غانم تعود في شهر رمضان من خلال "هبد في هبد"
23/02/2026 12:06:25
23/02/2026 12:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تابعت الوضع الأمني والتحضيرت لـ"صيدا مدينة رمضانية"مع القادة الامنيين
Lebanon 24
بهية الحريري تابعت الوضع الأمني والتحضيرت لـ"صيدا مدينة رمضانية"مع القادة الامنيين
23/02/2026 12:06:25
23/02/2026 12:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مطبخ رمضاني بالذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة - 1 في "اللبنانية"
Lebanon 24
مطبخ رمضاني بالذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة - 1 في "اللبنانية"
23/02/2026 12:06:25
23/02/2026 12:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
Lebanon 24
وائل كفوري يطلّ بتتر مسلسل "بالحرام" في رمضان 2026 بأغنية "شو ناطر"
23/02/2026 12:06:25
23/02/2026 12:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ولاية الجزيرة
بعد سنوات
سنوات من
السودان
الجزيرة
الرمضان
الهلالي
الهلال
تابع
قد يعجبك أيضاً
لماذا تتصاعد العصبية في رمضان؟ وما الحلّ؟
Lebanon 24
لماذا تتصاعد العصبية في رمضان؟ وما الحلّ؟
02:30 | 2026-02-23
23/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عصائر الشوارع في مصر تهدد الصائمين.. أطباء يحذرون
Lebanon 24
عصائر الشوارع في مصر تهدد الصائمين.. أطباء يحذرون
02:18 | 2026-02-23
23/02/2026 02:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
التمر يتصدّر موائد أفريقيا
Lebanon 24
التمر يتصدّر موائد أفريقيا
11:28 | 2026-02-22
22/02/2026 11:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تلفزيون لبنان ينطلق ببرنامج "رمضان بيروت"
Lebanon 24
تلفزيون لبنان ينطلق ببرنامج "رمضان بيروت"
03:40 | 2026-02-22
22/02/2026 03:40:19
Lebanon 24
Lebanon 24
للسيدات في رمضان.. حيل لمواجهة "تضاعف" مهام الرعاية المنزلية
Lebanon 24
للسيدات في رمضان.. حيل لمواجهة "تضاعف" مهام الرعاية المنزلية
01:38 | 2026-02-22
22/02/2026 01:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
Lebanon 24
صيدا تحت "النار".. القصف قد يتجدّد!
06:00 | 2026-02-22
22/02/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
Lebanon 24
سرقت مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار… وهذا ما حصل!
07:38 | 2026-02-22
22/02/2026 07:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدّث عن "اغتيال خامنئي".. ماذا أعلن؟
07:00 | 2026-02-22
22/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ترامب يؤجل ضربة إيران بسبب 3 عوامل رئيسية… تقرير إسرائيلي يكشف
09:18 | 2026-02-22
22/02/2026 09:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
Lebanon 24
إسرائيل تصعد هجماتها على الجنوب استعدادًا لساعة الصفر
12:00 | 2026-02-22
22/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رمضانيات
02:30 | 2026-02-23
لماذا تتصاعد العصبية في رمضان؟ وما الحلّ؟
02:18 | 2026-02-23
عصائر الشوارع في مصر تهدد الصائمين.. أطباء يحذرون
11:28 | 2026-02-22
التمر يتصدّر موائد أفريقيا
03:40 | 2026-02-22
تلفزيون لبنان ينطلق ببرنامج "رمضان بيروت"
01:38 | 2026-02-22
للسيدات في رمضان.. حيل لمواجهة "تضاعف" مهام الرعاية المنزلية
15:29 | 2026-02-21
في هذا العام.. رمضان سيحلّ مرتين بحدث نادر
فيديو
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
Lebanon 24
بعد عرض حلقتها التي تضمنت إساءة لها.. فنانة ستقاضي رامز جلال
23:00 | 2026-02-21
23/02/2026 12:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
Lebanon 24
"اسناني اتكسرت مش مصدقة".. هذا ما حصل مع فنانة شهيرة في برنامج "رامز جلال" (فيديو)
12:36 | 2026-02-21
23/02/2026 12:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
تمنت إنجاب الكثير من الأطفال.. دينا الشربيني تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية (فيديو)
04:06 | 2026-02-21
23/02/2026 12:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24