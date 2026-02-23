تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رمضانيات
عصائر الشوارع في مصر تهدد الصائمين.. أطباء يحذرون
Lebanon 24
23-02-2026
|
02:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر متخصصون مصريون من الإقبال على عصائر الشوارع خلال شهر
رمضان
، مؤكدين أنها "قنابل بكتيرية" تهدد الصائمين. وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير
المركز الأفريقي
لخدمات صحة المرأة واستشاري طب الطوارئ والإصابات وطب المناطق الحارة، إن الإقبال على هذه العصائر مع طول ساعات الصيام قد يعرّض البعض لمضاعفات صحية خطيرة.
كما أوضحت في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أنه مع أذان
المغرب
يتجه كثيرون إلى شراء مشروبات مثل العرقسوس والتمر هندي والخروب والسوبيا والدوم والكركديه، لما تتميز به من ألوان جذابة ومذاق منعش، لكن السؤال الأهم يبقى: هل هذه العصائر آمنة بالفعل؟ وأوضحت قائلة: "إن معظم هذه المشروبات تُباع في أوعية كبيرة مكشوفة، دون تبريد كافٍ أو رقابة صحية، وغالبًا ما تُحضَّر منذ ساعات طويلة، وربما من فترات مبكرة
من اليوم
، من دون ضمان لجودة المياه المستخدمة في إعدادها".
"بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا"
كذلك أضافت أن حفظ هذه العصائر في "جرادل" مكشوفة يعرّضها للأتربة وعوادم السيارات والحشرات، فضلًا عن تكرار ملامسة الأيدي وأدوات الغرف، ما يجعلها بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا. وأشارت إلى أن الاعتقاد الشائع بأن الثلج يقتل الميكروبات غير صحيح، موضحة أن الثلج قد يحفظ البكتيريا ولا يقضي عليها، خاصة إذا كان مصنوعًا من مياه غير نقية، ما يزيد من احتمالية التلوث، لا سيما مع تعرضه للهواء والعوامل الخارجية.
إلى ذلك، لفتت الطبيبة
المصرية
إلى أن "بعض الباعة قد يضيفون ألوانًا صناعية رخيصة وغير مخصصة للاستخدام الغذائي لإضفاء مظهر أكثر
جاذبية
على المشروب، ما قد يتسبب في حساسية، واضطرابات بالمعدة، ومع التكرار قد يؤثر على الكبد والكلى".
