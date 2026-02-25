تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
لبنان
عون تسلّم دعوة للمشاركة في الإفطار الرمضاني لجمعية "المشاريع الخيرية الإسلامية"
Lebanon 24
25-02-2026
|
04:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرض رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
مع النائب
عدنان طرابلسي
المستجدات السياسية ولاسيما منها الانتخابات النيابية وتسلّم منه دعوة للمشاركة في الإفطار الرمضاني الذي تقيمه جمعية "المشاريع الخيرية الإسلامية" غروب السابع من اذار المقبل في الواجهة البحرية في
بيروت
.
