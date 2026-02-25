عون تسلّم دعوة للمشاركة في الإفطار الرمضاني لجمعية "المشاريع الخيرية الإسلامية"

عرض رئيس الجمهورية مع النائب المستجدات السياسية ولاسيما منها الانتخابات النيابية وتسلّم منه دعوة للمشاركة في الإفطار الرمضاني الذي تقيمه جمعية "المشاريع الخيرية الإسلامية" غروب السابع من اذار المقبل في الواجهة البحرية في .

