خلال شهر رمضان.. خطوات فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

تُعزى رائحة الفم الكريهة خلال شهر أساسا إلى جفاف الفم الناتج عن انخفاض إفراز اللعاب، وتراكم البكتيريا نتيجة الصيام لفترات طويلة، ويعد اللعاب عاملا مهما في حماية الفم، حيث يساهم في إزالة بقايا الطعام ومنع نمو البكتيريا.



خطوات فعّالة للتخلص من رائحة الفم في رمضان

استخدم الفرشاة مرتين يوميا بعد الإفطار وقبل النوم لمدة 2–3 دقائق، مع معجون يحتوي على الفلورايد.استعمل خيط الأسنان أو فرشاة ما بين الأسنان لإزالة بقايا الطعام من الأماكن التي لا تصل إليها الفرشاة العادية.استخدم مكشطة أو فرشاة اللسان لإزالة البكتيريا المتراكمة، فهي السبب لرائحة الفم الكريهة.اشرب من 8 إلى 10 أكواب ماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على رطوبة الفم.تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء مثل الخيار والكرفس والبطيخ.قلّل من الثوم والبصل، والأطعمة الدهنية أو الغنية بالسكريات.قلّل من المشروبات المحتوية على الكافيين أو السكرية، واستخدم الماء أو شاي الأعشاب كبديل.اختر غسول فم خال من مرتين يوميا لمكافحة الجراثيم.مراجعة طبيب الأسنان بانتظام قبل وبعد رمضان.اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات. (روسيا اليوم)