خلال شهر رمضان.. خطوات فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

تُعزى رائحة الفم الكريهة خلال شهر رمضان
أساسا إلى جفاف الفم الناتج عن انخفاض إفراز اللعاب، وتراكم البكتيريا نتيجة الصيام لفترات طويلة، ويعد اللعاب عاملا مهما في حماية الفم، حيث يساهم في إزالة بقايا الطعام ومنع نمو البكتيريا.
تنظيف الأسنان بانتظام
خطوات فعّالة للتخلص من رائحة الفم في رمضان
استخدم الفرشاة مرتين يوميا بعد الإفطار وقبل النوم لمدة 2–3 دقائق، مع معجون يحتوي على الفلورايد.
استعمل خيط الأسنان أو فرشاة ما بين الأسنان لإزالة بقايا الطعام من الأماكن التي لا تصل إليها الفرشاة العادية.
تنظيف اللسان
استخدم مكشطة أو فرشاة اللسان لإزالة البكتيريا المتراكمة، فهي السبب الرئيسي
لرائحة الفم الكريهة.
المحافظة على الترطيب
اشرب من 8 إلى 10 أكواب ماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على رطوبة الفم.
تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء مثل الخيار والكرفس والبطيخ.
تجنب الأطعمة والمشروبات المهيجة
قلّل من الثوم والبصل، والأطعمة الدهنية أو الغنية بالسكريات.
قلّل من المشروبات المحتوية على الكافيين أو السكرية، واستخدم الماء أو شاي الأعشاب كبديل.
استخدام غسول الفم والمضمضة
اختر غسول فم خال من الكحول
مرتين يوميا لمكافحة الجراثيم.
الاعتناء بصحة الفم العامة
مراجعة طبيب الأسنان بانتظام قبل وبعد رمضان.
الإقلاع عن التدخين أو التقليل منه
اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات. (روسيا اليوم)