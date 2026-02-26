تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
لبشرة نضرة ومشرقة في رمضان.. اليكم هذه النصائح البسيطة
Lebanon 24
26-02-2026
|
01:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
يخضع تأثير الصيام على البشرة لتضارب في الآراء، فبينما يشير البعض إلى تزايد في جفاف الجلد خلال شهر
رمضان
، يتحدث آخرون عن بشرة نضرة ومشرقة يتمتعون بها نتيجة ساعات الصيام التي تنظف الجسم من السموم. فمن منهم على حق؟
يتكيف الجسم مع ساعات الصيام الطويلة بتغيير في عملية الأيض، إذ ينخفض مستوى الأنسولين وعامل النمو الشبيه بالأنسولين، أي الهرمون الذي يحفز نمو الخلايا وإنتاجها، والمسؤول أيضاً عن الإفرازات الزهمية في البشرة.
فخلال فترة الصيام تتباطأ إفرازات الغدد الدهنية في الجسم، وعلامات الالتهاب والإجهاد التأكسدي. فيما تؤثر جميع هذه العوامل على وظائف الجلد وعلى مظهره. وينتج عن ذلك بشرة باهتة لدى البعض بسبب نقص في الترطيب، وبشرة نضرة لدى البعض الآخر بسبب انخفاض في الالتهاب.
التأثير على حب الشباب
يتحدث الخبراء في العناية بالجلد عن التأثير الإيجابي للصيام على البشرة. فهو يحد من الإفرازات الزهمية والالتهاب عن طريق تخفيض مستويات الأنسولين.كما ينطبق الأمر نفسه على المشاكل الجلدية الأخرى الناتجة عن الالتهاب مثل الإكزيما.
لكن الخبراء يشددون في هذا المجال على أن الصيام لا يشكل علاجاً طبياً لحب الشباب أو لأي حالة أخرى. وهو لا يحل بأي شكل من الأشكال مكان الرعاية الطبية المناسبة عند الحاجة إليها.
الجفاف.. ظاهرة شائعة
تلعب كمية السوائل التي يتم تناولها دوراً حاسماً في الحفاظ على ترطيب الجسم
بشكل عام
والبشرة بشكل خاص. وقد أظهرت دراسة تم نشرها في مجلة Journal of Clinical medicine عام 2023 أن هناك تغييراً ملحوظاً في مستويات ترطيب البشرة، تظهر بدءاً
من اليوم
الحادي عشر للصيام، لذا فإن التأثيرات في هذا المجال ليست فورية.
كما يشكل اتباع نظام غذائي غني بالعناصر المرطبة جزءاً أساسياً من الحل في هذا المجال، خاصة أن الاختبارات التي أجريت تكشف أن تناول التمر والسلطات يمنح البشرة نضارة وإشراقاً، فضلاً عن أن شرب كمية كافية من الماء عند السحور وعدة أكواب منها بعد الإفطار، يساعد بشكل كبير في الحفاظ على بشرة مشرقة حتى لدى الانقطاع عن تناول الماء خلال ساعات الصيام.
لكن تجدر الإشارة إلى أن تناول السوائل بكمية تتجاوز الاحتياجات الفيزيولوجية لا يؤثر إطلاقاً على معايير ترطيب الجلد وبالتالي على نضارة البشرة. أما النقص في الحصول على الكفاية من الترطيب فيترجم عبر جفاف البشرة، فقدانها للإشراق، خشونة في ملمسها، وظهور خطوط دقيقة عليها.
روتين العناية المناسب
ينصح الخبراء في هذا الإطار بضرورة عدم إهمال روتين العناية بالبشرة خلال شهر رمضان، على أن يتضمن تنظيفاً مزدوجاً للجلد، واستخدام كريمات مرطبة ومغذية غنية بصيغتها.
ومن بين المكونات التجميلية المفيدة أثناء الصيام، نذكر: حمض الهيالورونيك، وحمض البولي غلوتاميك، والأحماض الأمينية الحرة إضافة للمواد الدهنية مثل الزيوت النباتية والسيراميدات. في حين ينصح بتجنب استعمال العلاجات القاسية على البشرة بهذه الفترة، التي يكون فيها تجدد الخلايا بطيئاً، مع التخفيف من استعمال المقشرات الفيزيائية والكيميائية مثل حمض الغليكوليك أو التركيزات العالية من أحماض ألفا هيدروكسي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبل عيد الحب… خطوات بسيطة لبشرة مشرقة وجذابة
Lebanon 24
قبل عيد الحب… خطوات بسيطة لبشرة مشرقة وجذابة
26/02/2026 11:57:32
26/02/2026 11:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ماء الأرز أم ماء جوز الهند؟ أيهما يمنحكِ بشرة أنضر؟
Lebanon 24
ماء الأرز أم ماء جوز الهند؟ أيهما يمنحكِ بشرة أنضر؟
26/02/2026 11:57:32
26/02/2026 11:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حيل بسيطة تساعد السيدات على ضبط الوقت في رمضان
Lebanon 24
حيل بسيطة تساعد السيدات على ضبط الوقت في رمضان
26/02/2026 11:57:32
26/02/2026 11:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أفكار بسيطة لزينة رمضان
Lebanon 24
أفكار بسيطة لزينة رمضان
26/02/2026 11:57:32
26/02/2026 11:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رمضانيات
صحة
من اليوم
بشكل عام
امل على
الطويل
التركي
رمضان
الترك
العلا
قد يعجبك أيضاً
ازدياد الطلب على هذه المشروبات في رمضان
Lebanon 24
ازدياد الطلب على هذه المشروبات في رمضان
16:10 | 2026-02-25
25/02/2026 04:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال شهر رمضان.. خطوات فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
Lebanon 24
خلال شهر رمضان.. خطوات فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
07:44 | 2026-02-25
25/02/2026 07:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عون تسلّم دعوة للمشاركة في الإفطار الرمضاني لجمعية "المشاريع الخيرية الإسلامية"
Lebanon 24
عون تسلّم دعوة للمشاركة في الإفطار الرمضاني لجمعية "المشاريع الخيرية الإسلامية"
04:37 | 2026-02-25
25/02/2026 04:37:12
Lebanon 24
Lebanon 24
شهداء وجرحى جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت جنوب خانيونس في غزة
Lebanon 24
شهداء وجرحى جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت جنوب خانيونس في غزة
17:02 | 2026-02-24
24/02/2026 05:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يشعر بعض الصائمين بالنشاط وآخرون بالإرهاق؟
Lebanon 24
لماذا يشعر بعض الصائمين بالنشاط وآخرون بالإرهاق؟
10:20 | 2026-02-24
24/02/2026 10:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
07:08 | 2026-02-25
25/02/2026 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رمضانيات
16:10 | 2026-02-25
ازدياد الطلب على هذه المشروبات في رمضان
07:44 | 2026-02-25
خلال شهر رمضان.. خطوات فعّالة للتخلص من رائحة الفم الكريهة
04:37 | 2026-02-25
عون تسلّم دعوة للمشاركة في الإفطار الرمضاني لجمعية "المشاريع الخيرية الإسلامية"
17:02 | 2026-02-24
شهداء وجرحى جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت جنوب خانيونس في غزة
10:20 | 2026-02-24
لماذا يشعر بعض الصائمين بالنشاط وآخرون بالإرهاق؟
08:29 | 2026-02-24
خلال شهر رمضان.. كيف تفقد الوزن بنجاح؟
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
26/02/2026 11:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 11:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 11:57:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24