تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رمضانيات

لا تحرموا أنفسكم ولكن.. قواعد بسيطة تجعل صيامكم صحياً ورشيقاً

Lebanon 24
26-02-2026 | 09:55
A-
A+
لا تحرموا أنفسكم ولكن.. قواعد بسيطة تجعل صيامكم صحياً ورشيقاً
لا تحرموا أنفسكم ولكن.. قواعد بسيطة تجعل صيامكم صحياً ورشيقاً photos 0
facebook
facebook
facebook
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
Messenger
Messenger
A+
A-
تحت عنوان مواجهة "فخ موائد الإفطار"، تبرز نصائح الخبراء للصائمين للحفاظ على أوزانهم خلال شهر رمضان، حيث يشدد المختصون على ضرورة اتباع استراتيجية غذائية ذكية لتجنب الزيادة المفاجئة في الوزن الناتجة عن النمط الغذائي غير المتوازن.

وتتمثل أبرز الخطوات الوقائية في البدء بكسر الصيام بتناول التمر والماء أو الحساء لتهيئة المعدة، مع ضرورة تقسيم وجبة الإفطار إلى مراحل لتجنب التخمة.
 
كما يُنصح بالتركيز على الألياف والبروتينات التي تمنح شعوراً طويلاً بالشبع، والابتعاد عن المقالي والحلويات الغنية بالسكريات التي تعد المسبب الرئيسي لزيادة الوزن. ويؤكد الخبراء على أهمية شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي بعد الإفطار بساعتين لضمان حرق السعرات الزائدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشرتكِ في رمضان.. روتين بسيط يخلصك من "شحوب الصيام" نهائياً!
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:47:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: طائرة ترامب تعود إلى قاعدة جوية بعد عطل كهربائي بسيط
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:47:51 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب غسان حاصباني: هذه الموازنة تظهر نفساً إصلاحياً نسبياً لجهة عدم المبالغة في النفقات وتحسّن في مستوى الإيرادات ولكن لا يمكن الحديث عن إنجاز نوعيّ لأنّها لا تزال بلا قطع حساب
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:47:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإيراني: إيران لا تسعى إلى الحرب ولكن إذا فرضت عليها فسوف تدافع عن نفسها بكل قوة وتلقن الأعداء درسا لن ينسوه
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:47:51 Lebanon 24 Lebanon 24

رمضانيات

صحة

متفرقات

الرئيسي

التركي

السكري

رمضان

الترك

تيجي

مارس

روتي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
Lebanon24
01:05 | 2026-02-26
Lebanon24
16:10 | 2026-02-25
Lebanon24
07:44 | 2026-02-25
Lebanon24
04:37 | 2026-02-25
Lebanon24
17:02 | 2026-02-24
Lebanon24
10:20 | 2026-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24