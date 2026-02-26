تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
11
o
جبيل
14
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
رمضانيات
لا تحرموا أنفسكم ولكن.. قواعد بسيطة تجعل صيامكم صحياً ورشيقاً
Lebanon 24
26-02-2026
|
09:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحت عنوان مواجهة "فخ موائد الإفطار"، تبرز نصائح الخبراء للصائمين للحفاظ على أوزانهم خلال شهر
رمضان
، حيث يشدد المختصون على ضرورة اتباع استراتيجية غذائية ذكية لتجنب الزيادة المفاجئة في الوزن الناتجة عن النمط الغذائي غير المتوازن.
وتتمثل أبرز الخطوات الوقائية في البدء بكسر الصيام بتناول التمر والماء أو الحساء لتهيئة المعدة، مع ضرورة تقسيم وجبة الإفطار إلى مراحل لتجنب التخمة.
كما يُنصح بالتركيز على الألياف والبروتينات التي تمنح شعوراً طويلاً بالشبع، والابتعاد عن المقالي والحلويات الغنية بالسكريات التي تعد المسبب
الرئيسي
لزيادة الوزن. ويؤكد الخبراء على أهمية شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي بعد الإفطار بساعتين لضمان حرق السعرات الزائدة.
