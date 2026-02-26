لا تحرموا أنفسكم ولكن.. قواعد بسيطة تجعل صيامكم صحياً ورشيقاً

تحت عنوان مواجهة "فخ موائد الإفطار"، تبرز نصائح الخبراء للصائمين للحفاظ على أوزانهم خلال شهر ، حيث يشدد المختصون على ضرورة اتباع استراتيجية غذائية ذكية لتجنب الزيادة المفاجئة في الوزن الناتجة عن النمط الغذائي غير المتوازن.



وتتمثل أبرز الخطوات الوقائية في البدء بكسر الصيام بتناول التمر والماء أو الحساء لتهيئة المعدة، مع ضرورة تقسيم وجبة الإفطار إلى مراحل لتجنب التخمة.

كما يُنصح بالتركيز على الألياف والبروتينات التي تمنح شعوراً طويلاً بالشبع، والابتعاد عن المقالي والحلويات الغنية بالسكريات التي تعد المسبب لزيادة الوزن. ويؤكد الخبراء على أهمية شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي بعد الإفطار بساعتين لضمان حرق السعرات الزائدة.