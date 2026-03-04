تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

كيف تستيقظ بنشاط خلال شهر رمضان؟

Lebanon 24
04-03-2026 | 14:00
كيف تستيقظ بنشاط خلال شهر رمضان؟
مع تغيّر مواعيد النوم والطعام في شهر رمضان، يعاني كثيرون من الشعور بالخمول عند الاستيقاظ للسحور أو للذهاب إلى العمل. ولتفادي ذلك، ينصح الأطباء بتنظيم ساعات النوم قدر الإمكان، بحيث يحصل الجسم على ما لا يقل عن 6 إلى 7 ساعات يوميًا، ولو كانت مقسّمة بين الليل وقيلولة قصيرة نهارًا.

كما يُفضّل اختيار سحور متوازن يحتوي على البروتين (كالبيض أو اللبنة) والكربوهيدرات المعقدة (كالخبز الأسمر أو الشوفان)، لأنها تمنح طاقة تدوم لساعات أطول. ولا بد من شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنّب الجفاف الذي يُعد من أبرز أسباب الصداع والإرهاق صباحًا.

وأخيرًا، يساعد تجنّب السهر الطويل واستخدام الهاتف قبل النوم على تحسين جودة النوم، ما ينعكس نشاطًا وتركيزًا أفضل خلال ساعات الصيام.
 
