رمضانيات

عمره 2000 عام.. إفطار جماعي فوق جسر تاريخي في تركيا (فيديو)

Lebanon 24
05-03-2026 | 00:48
عمره 2000 عام.. إفطار جماعي فوق جسر تاريخي في تركيا (فيديو)
أقيم إفطار جماعي مجاني في تركيا جمع عدداً كبيراً من الصائمين الذين أتيحت لهم تجربة إفطار فريدة فوق جسر تاريخي يعود تاريخه لنحو 2000 عام.

ونظمت بلدية فرعية في محافظة أضنة، في جنوب تركيا، الإفطار الجماعي فوق جسر "تاشكوبرو" أو الجسر الحجري الذي يصل ضفتي نهر سيحان الذي يصب بدوره في البحر المتوسط.

وأظهر فيديو لحظات غروب الشمس وقد امتلأت الطاولات التي تم وضعها على طول الجسر البالغ أكثر من 300 متر.
 
 
 
كما نظمت البلدية فعاليات وطقوساً احتفالية مع الإفطار الجماعي، بينما يظهر على مقربة من الجسر أحد الجوامع المزينة بالإضاءة احتفالاً بشهر رمضان.

ويبلغ طول  الجسر 310 أمتار وعرضه 11.40 مترًا، وقد خضع لترميمات كثيرة عبر تاريخه الطويل، لكنه لا يزال صامداً حتى اليوم ويعد من أقدم جسور العالم التي لا تزال مستخدمة.(إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
الخطيب في افطار المجلس الشيعي : لسنا من هواة حمل السلاح ومع الدولة التي تحرّر الأرض
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل القنصل العام لجمهورية مالاوي وتسلم دعوة الى افطار مشيخة العقل
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله في إفطار جمعية المبرات المركزي: جاءت الأديان لتعزز قيم المحبة والرحمة ومناخات الوحدة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إفطار جامع في الدامور يجمع مسلمين ومسيحيين
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24

