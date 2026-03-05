عمره 2000 عام.. إفطار جماعي فوق جسر تاريخي في تركيا (فيديو)

Bugün, dünyanın hâlâ kullanılan en eski köprüsü olan Taşköprü üzerinde, Yüreğir Belediyesi iş birliğiyle çok güzel ve anlamlı bir halk iftarı gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 bin hemşehrimizle aynı sofrada buluştuk, Ramazan’ın bereketini ve paylaşmanın huzurunu birlikte yaşadık.… pic.twitter.com/ilgv68PLVY