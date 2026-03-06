إحذروا.. هذا الشراب الشائع في رمضان قد يرفع ضغط الدم!

حذرت خبيرة مختصة في صحة القلب من أن تناول نوع محدد من المشروبات الشائعة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط ، وهو ما قد يفاجئ الكثيرين.وأوضحت الدكتورة نيكول هاركين، المتخصصة في وأمراض القلب وتخطيط صدى القلب وعلم الدهون السريري، أن "تناول كميات كبيرة من عرق السوس الأسود قد يرفع ضغط الدم".وأشارت هاركين إلى أن عوامل متعددة تؤثر على ضغط الدم، منها والنشاط البدني والعمر والوراثة، مؤكدة أن هناك عوامل إضافية قد ترفع الضغط ويجب الانتباه إليها.كما أضافت إلى قائمتها بعض الأدوية واضطرابات الغدة الدرقية وانقطاع النفس الانسدادي النومي والإفراط في تناول ، إلى جانب عرق السوس الأسود.إلى ذلك، حذرت من الإفراط في تناول عرق السوس الأسود، موضحة أن الكميات الكبيرة قد تشكل خطرا على بعض الأشخاص.وأرجعت المؤسسة المخاطر إلى مادة الغليسيريزين الموجودة في جذر عرق السوس، والتي تؤثر على مستويات البوتاسيوم والصوديوم وتوازن سوائل الجسم، وقد تسبب احتباس السوائل وضعف العضلات عند الإفراط فيها.وأكدت مؤسسة القلب أن هذه التأثيرات غالبا ما تكون مؤقتة، مشيرة إلى أن التوقف عن تناول عرق السوس يعيد مستويات الصوديوم والبوتاسيوم والسوائل في الجسم إلى طبيعتها.وحذرت من ضرورة استشارة الطبيب في حال ظهور أي أعراض محتملة بسبب عرق السوس للتأكد من عدم وجود سبب آخر.(روسيا اليوم)