Najib Mikati
خاص

"مولانا"... سوسيولوجيا "الخوف" واختراع "المخلّص"

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
06-03-2026 | 04:30
مولانا... سوسيولوجيا الخوف واختراع المخلّص
ليست الحكايات التي تُروى على الشاشة دائماً حكايات عن أبطال. أحياناً تكون عن بشر عاديين، وعن مجتمعات تحاول أن تبقى متماسكة عندما يصبح الخوف جزءاً من الحياة اليومية.

مسلسل "مولانا" ينطلق من قصة رجل هارب من ماضيه، ليجد نفسه في موقع لم يختره: رمز طمأنينة لقرية تنتظر من يعيد إليها الإحساس بالأمان. الحكاية تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تكشف طبقات أعمق تتعلق بكيفية تشكّل الأمل داخل المجتمعات التي تعيش القلق.

"جابر" يصل إلى "العادلية" بهوية ليست هويته، فيستقبله الناس كأنه عودة لشيء افتقدوه. هذا الاستقبال لا يكشف معرفة به، وإنما يكشف حاجة الجماعة إلى ما يمنحها شعور الاستقرار.
مسلسل مولانا الحلقة 15

القناع الذي منح المجتمع طمأنينته

القناع في "مولانا" لا يعمل كحيلة فردية فقط، هو يتحول إلى عقد اجتماعي غير معلن بين الرمز والجماعة. الناس يمنحون الإيمان كي يحصلوا على الطمأنينة، والرمز يمنح حضوراً معنوياً يعيد ترتيب الفوضى النفسية التي يعيشونها.

الشرعية هنا لا تأتي من وثائق أو مؤسسات، وإنما من القبول الجماعي. عندما يقرر الناس أن شخصاً ما قادر على منحهم الطمأنينة، تتحول هذه القناعة إلى واقع اجتماعي.

هذه الآلية ليست بعيدة عن مجتمعاتنا، حيث يلجأ الناس إلى الشخصيات أو الرموز أو المبادرات المحلية عندما يشعرون بأن المؤسسات بعيدة أو عاجزة عن تأمين الطمأنينة اليومية.


القرية… حين تصبح الجماعة شبكة أمان

العادلية... موقع للأحداث، إنها مجتمع كامل تحكمه الروابط أكثر مما تحكمه القوانين.

في تفاصيل الحياة اليومية يظهر هذا التماسك: الجلوس معاً في المساء، المشاركة في المناسبات، نقل الحكايات بين الأجيال، والطقوس التي تمنح الناس شعور الانتماء.

في البيئات التي يضعف فيها حضور الدولة، تتحول الجماعة إلى شبكة الأمان الأساسية.. الناس يحمون بعضهم بعضاً، ويصنعون لأنفسهم نظام دعم إنساني يحفظ استمرار الحياة.

هذا المشهد يبدو مألوفاً في لبنان، حيث لعبت العائلة، والجيران، والمبادرات المحلية، دور شبكة الحماية الاجتماعية خلال الأزمات الاقتصادية والانفجارات والحروب والتوترات المتكررة.

الطقوس… ذاكرة الجماعة وعلاجها النفسي

الاحتفالات في المسلسل تحوّلت من مظهر فولكلوري إلى مساحة جماعية لإعادة التوازن النفسي.

الضوء، الغناء، الطعام المشترك، اجتماع الناس في مكان واحد… كلها لحظات تُعيد ضبط الإحساس بالحياة.

في المجتمعات القلقة، يحتاج الإنسان إلى لحظات يشعر فيها أن العالم ما يزال قابلاً للعيش... الطقس الجماعي يمنحه هذه اللحظة.

وفي لبنان، لم تكن الأعياد والمناسبات مجرّد طقوس اجتماعية، بل كانت مساحة لاستعادة الحياة في وجه الأزمات، وإعلاناً صامتاً بأن الناس ما زالوا قادرين على الفرح رغم كل شيء.

مسلسل مولانا الحلقة 16 .. فارس يكشف حقيقة جابر | ET بالعربي

السلطة والخوف… الحياة كما تُعاش لا كما تُقال

المسلسل لا يقدم خطاباً سياسياً مباشراً، لكنه يرسم أثر السلطة على تفاصيل الحياة اليومية.

انقطاع الكهرباء، القيود على الحركة، الخوف الذي يتسلل إلى الروتين… هذه التفاصيل الصغيرة تصنع الإحساس العام بعدم الأمان.

فالخوف لا يظهر في الشعارات، يظهر في تفاصيل الحياة اليومية. وعندما يتكرر، يصبح جزءاً من الإحساس العام بالحياة.

في مواجهة ذلك، يتمسك الناس بما يمنحهم شعور السيطرة: التضامن، المبادرات المحلية، والإيمان بأن الغد قد يكون أخف وطأة.

تفاعل لافت بين تيم حسن والشيخ محمد علي الملا حول 'مولانا' (فيديو) | النهار

جابر… الإنسان حين يتحول إلى "مسؤولية"

قوة العمل تكمن في التحول الداخلي لشخصيته الرئيسية... جابر لا يصبح رمزاً لأنه يريد ذلك، وإنما لأن الناس تحتاجه.

في البداية يبحث عن النجاة... ثم يجد نفسه محاطاً بثقة الآخرين... بعد ذلك يدرك أن انسحابه قد يتركهم في فراغ أكبر.

هنا يتغير السؤال داخله: من كيف يعيش،؟ إلى كيف لا يخذلهم؟

هذا التحول يعكس تجربة مألوفة في المجتمعات التي تمر بالأزمات، حيث يجد أفراد عاديون أنفسهم في مواقع مسؤولية غير متوقعة، فقط لأن الآخرين يحتاجون إليهم.

التفاصيل الصغيرة… حين تصنع المعنى الكبير
العمل يمنح قيمة رمزية لتفاصيل يومية، الزيت يتحول إلى رمز للخير والاستمرارية، الاحتفالات تتحول إلى إعلان للحياة، والتجمعات تصبح صورة للحماية الجماعية.

هذه التفاصيل تمنح الناس شعوراً بأن الحياة ما تزال ممكنة رغم الصعوبات.

وفي بلادنا، كثيراً ما تحولت التفاصيل اليومية الصغيرة، اجتماع العائلة، مساعدة الجيران، تقاسم الطعام، إلى أشكال من التضامن تمنح الحياة معناها.


الإيمان كمساحة طمأنينة
المسلسل يظهر الإيمان كجزء من الحياة اليومية، مساحة تمنح الناس السكينة وتساعدهم على الصبر. وفي عالم مضطرب، يحتاج البشر إلى ما يربطهم بالأرض وببعضهم البعض. الإيمان يظهر هنا كلغة مشتركة للطمأنينة.

هذه التجربة مألوفة في المجتمع اللبناني، حيث يشكّل البعد الروحي والثقافي أحد مصادر الثبات النفسي في أوقات الأزمات.

عندما يصبح الرمز ضرورة اجتماعية
في الأزمات، تبحث المجتمعات عن مصادر بديلة للثبات. الرموز تمنح الاستقرار النفسي عندما تتراجع الثقة بالمؤسسات، الرمز لا يغيّر الواقع، لكنه يمنح القدرة على احتماله، وهذا ما يجعل ظهوره متكرراً في البيئات القلقة.

أعمق ما يقوله "مولانا" يتعلق بالإنسان نفسه.

فالإنسان لا يحتاج إلى الأمان المادي فقط، يحتاج إلى معنى يمنحه القدرة على الاستمرار.

المعنى يمنح الصبر.

المعنى يمنح القدرة على الاحتمال.

المعنى يمنح الحياة استمراريتها.

وهنا يصبح الرمز حاملاً للمعنى، وحارساً للحياة.

"مولانا" في ظاهره يبدو حكاية رجل أصبح رمزاً، إلا أن الباطن يدل على انه حكاية مجتمع حاول أن يحمي نفسه من الانكسار الداخلي.

حكاية بشر يبحثون عن الطمأنينة كي يستطيعوا متابعة الحياة.
تيم حسن يخطف الأنظار في مسلسل "مولانا" | إرم نيوز

في لبنان كما في العادلية، يتعلّم الناس أن النجاة لا تأتي دائماً من الخارج.

أحياناً تولد من التضامن، ومن المعنى، ومن القدرة على التمسك بالأمل.

وحين يجد الإنسان ما يمنحه هذا الأمل، يتمسك به كما يتمسك بالحياة نفسها.

مسلسل "مولانا" هو عمل درامي سوري يُعرض في رمضان، من تأليف لبنى حداد وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة الصبّاح للإنتاج الفني (Cedars Art Production)، وبطولة النجم تيم حسن إلى جانب منى واصف، فارس الحلو، نور علي، نانسي خوري، وعلاء الزعبي ونخبة من الممثلين السوريين.
 
مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

