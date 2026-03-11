أطعمة على الإفطار قد تشعرك بالخمول بعد الصيام.. ما هي؟

يحرص كثيرون على تعويض ساعات الصيام الطويلة بوجبات إفطار دسمة وغنية بالأطعمة المتنوعة.



لكن خبراء التغذية يحذرون من أن بعض الأطعمة الشائعة على المائدة الرمضانية قد تكون سببًا مباشرًا للشعور بالخمول والعطش بعد الإفطار، ما يؤثر في نشاط الجسم وقدرته توازنه بعد ساعات الصيام.



الأطعمة المقلية

تتصدر الأطعمة المقلية مثل السمبوسة والبطاطا المقلية قائمة الأطعمة التي يُفضل التقليل منها على الإفطار.



فهذه الأطعمة تحتوي على نسب عالية من الدهون، ما يجعل هضمها بطيئًا ويؤدي إلى الشعور بالثقل والخمول بعد تناولها، كما قد تسبب اضطرابات في المعدة لدى بعض الأشخاص.

الأطعمة المالحة

الأطعمة الغنية بالملح مثل المخللات والوجبات المصنعة قد تزيد من الشعور بالعطش خلال ساعات الليل، لأن الصوديوم يدفع الجسم إلى فقدان المزيد من السوائل.



كما أن الإفراط في تناولها قد يرفع ضغط لدى بعض الأشخاص.



السكريات والحلويات الثقيلة

رغم ارتباط الحلويات بأجواء ، لكن تناولها مباشرة بعد الإفطار قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم يتبعه انخفاض مفاجئ، ما يسبب الشعور بالتعب والخمول.



لذلك، ينصح خبراء التغذية بتناولها بكميات معتدلة وبعد فترة من الإفطار.



المشروبات

يلجأ البعض إلى المشروبات الغازية لتعويض العطش، لكنها في الواقع قد تسبب الانتفاخ وتهيّج المعدة، فضلًا عن احتوائها على نسب عالية من السكر الذي قد يزيد الشعور بالخمول.



الكافيين بكميات كبيرة

الإفراط في تناول القهوة أو الشاي القوي بعد الإفطار قد يؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم بسبب تأثير الكافيين المدر للبول، ما يزيد احتمالات الشعور بالعطش خلال اليوم التالي من الصيام.

نصائح لتفادي الخمول بعد الإفطار

يوصي خبراء التغذية ببدء الإفطار بوجبات خفيفة مثل التمر والماء أو الحساء، ثم تناول وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والخضروات والكربوهيدرات المعقدة.



كما يُفضل توزيع الطعام بين الإفطار والسحور وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم، وتجنب الشعور بالعطش أو الإرهاق خلال النهار. (إرم نيوز)