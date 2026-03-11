تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أطعمة على الإفطار قد تشعرك بالخمول بعد الصيام.. ما هي؟

Lebanon 24
11-03-2026 | 11:28
A-
A+
أطعمة على الإفطار قد تشعرك بالخمول بعد الصيام.. ما هي؟
أطعمة على الإفطار قد تشعرك بالخمول بعد الصيام.. ما هي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يحرص كثيرون على تعويض ساعات الصيام الطويلة بوجبات إفطار دسمة وغنية بالأطعمة المتنوعة.

لكن خبراء التغذية يحذرون من أن بعض الأطعمة الشائعة على المائدة الرمضانية قد تكون سببًا مباشرًا للشعور بالخمول والعطش بعد الإفطار، ما يؤثر في نشاط الجسم وقدرته على استعادة توازنه بعد ساعات الصيام.

الأطعمة المقلية
تتصدر الأطعمة المقلية مثل السمبوسة والبطاطا المقلية قائمة الأطعمة التي يُفضل التقليل منها على الإفطار.

فهذه الأطعمة تحتوي على نسب عالية من الدهون، ما يجعل هضمها بطيئًا ويؤدي إلى الشعور بالثقل والخمول بعد تناولها، كما قد تسبب اضطرابات في المعدة لدى بعض الأشخاص.
 
الأطعمة المالحة
الأطعمة الغنية بالملح مثل المخللات والوجبات المصنعة قد تزيد من الشعور بالعطش خلال ساعات الليل، لأن الصوديوم يدفع الجسم إلى فقدان المزيد من السوائل.

 كما أن الإفراط في تناولها قد يرفع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

السكريات والحلويات الثقيلة
رغم ارتباط الحلويات بأجواء رمضان، لكن تناولها مباشرة بعد الإفطار قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم يتبعه انخفاض مفاجئ، ما يسبب الشعور بالتعب والخمول.

 لذلك، ينصح خبراء التغذية بتناولها بكميات معتدلة وبعد فترة من الإفطار.

المشروبات الغازية
يلجأ البعض إلى المشروبات الغازية لتعويض العطش، لكنها في الواقع قد تسبب الانتفاخ وتهيّج المعدة، فضلًا عن احتوائها على نسب عالية من السكر الذي قد يزيد الشعور بالخمول.

الكافيين بكميات كبيرة
الإفراط في تناول القهوة أو الشاي القوي بعد الإفطار قد يؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم بسبب تأثير الكافيين المدر للبول، ما يزيد احتمالات الشعور بالعطش خلال اليوم التالي من الصيام.
 
نصائح لتفادي الخمول بعد الإفطار
يوصي خبراء التغذية ببدء الإفطار بوجبات خفيفة مثل التمر والماء أو الحساء، ثم تناول وجبة متوازنة تحتوي على البروتين والخضروات والكربوهيدرات المعقدة.

كما يُفضل توزيع الطعام بين الإفطار والسحور وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم، وتجنب الشعور بالعطش أو الإرهاق خلال النهار. (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
10 خطوات ذهبية للتخلص من الانتفاخ بعد الإفطار
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فوضى المفرقعات بعد الإفطار
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24
احذر التدخين مباشرة بعد الإفطار!
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة ومشروبات قد تُفاقم القلق والاكتئاب
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:07:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رمضانيات

صحة

على استعادة

في تناوله

الغازية

الرمضان

فادي ال

الطويل

السكري

الغاز

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-03-09
Lebanon24
11:37 | 2026-03-07
Lebanon24
00:00 | 2026-03-07
Lebanon24
05:30 | 2026-03-06
Lebanon24
02:00 | 2026-03-06
Lebanon24
01:48 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24