صحة
بعد رمضان.. كيف تعود تدريجياً إلى نظام غذائي مغاير؟
Lebanon 24
19-03-2026
|
08:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع انتهاء شهر
رمضان
، يواجه كثيرون تحدياً صحياً مهما، في كيفية العودة إلى نمط الأكل الطبيعي دون إرهاق الجهاز الهضمي أو اكتساب وزن سريع.
يؤكد خبراء التغذية أن الانتقال المفاجئ من الصيام إلى الإفراط في الطعام قد يسبب اضطرابات هضمية ومشكلات صحية، ما يجعل "العودة التدريجية" ضرورة وليست خياراً.
وتشير دراسات حديثة إلى أن الصيام خلال رمضان يغيّر طريقة استهلاك الجسم للطاقة، حيث يعتمد على مخزون الدهون والكربوهيدرات، مع انخفاض نسبي في الترطيب خلال النهار.
لذلك، فإن العودة المفاجئة للوجبات الثقيلة قد تُربك الجهاز الهضمي وتؤدي إلى التخمة أو اضطرابات في سكر
الدم
.
كخطوة أولى يوصي مختصون بالبدء بوجبات بسيطة خلال الأيام الأولى بعد رمضان، مثل الشوربات والخضروات والبروتينات الخفيفة.
وتؤكد إرشادات طبية أن كسر الصيام تدريجياً (حتى خلال رمضان نفسه) يساعد الجسم على التكيّف ويقلل الضغط الهضمي .
وتنصح
منظمة الصحة العالمية
بالتركيز على الخضروات والفواكه الغنية بالألياف والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية مثل الأسماك والدجاج، مع تجنب الأطعمة المقلية والسكريات الزائدة.
ويؤكد خبراء من American Heart Association أن الخطأ الأكثر شيوعاً بعد الصيام هو تناول كميات كبيرة بسرعة، ما يؤدي إلى زيادة الوزن ومشكلات هضمية. والحل يكون تناول الطعام ببطء وبكميات معتدلة.
وخلال رمضان، قد يعاني الجسم من جفاف خفيف، لذلك ينصح الخبراء بتوزيع شرب الماء على مدار اليوم، وتجنب الكافيين الزائد لأنه يزيد فقدان السوائل.
ويؤكد خبراء التغذية أن أفضل طريقة للعودة هي "الاستمرار على عادات رمضان الصحية" مثل تقليل السكريات والوجبات المصنعة، بدل الرجوع للعادات القديمة.
وينصح الاختصاصيون بأن العودة إلى
النظام الغذائي
بعد رمضان يجب أن تكون "عملية تدريجية" أي ابدأ خفيفًا، ووازن وجباتك، وامنح جسمك الوقت ليتكيّف، وستحافظ على فوائد الصيام بدلاً من أن تفقدها سريعاً. (إرم نيوز)
